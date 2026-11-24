Não é preciso investir em um frasco importado para explorar composições olfativas elaboradas. Veja quais fragrâncias nacionais entram na lista.

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Nem sempre é preciso recorrer a fragrâncias importadas ou a frascos de alto valor para encontrar um perfume com uma composição interessante.

A sofisticação de um aroma também está na combinação das notas, no equilíbrio entre as famílias olfativas e na forma como diferentes ingredientes se complementam.

Entre opções de marcas presentes no mercado brasileiro, há fragrâncias que exploram acordes florais, frutados, cítricos e amadeirados, criando perfis que vão do delicado ao marcante. Para quem procura um perfume acessível com uma proposta mais elaborada, cinco opções merecem entrar no radar.

Quais perfumes acessíveis têm cheiro de perfumaria fina?

1. Açucena – Avatim

Com uma proposta floral frutada, Açucena combina notas de pera, cassis e ruibarbo na saída, seguidas por um coração de narciso, jasmim, tuberosa e flor de laranjeira.

No fundo, musk, avelã e sândalo acrescentam profundidade à composição. A mistura de frutas e flores com notas mais cremosas resulta em um perfil delicado, mas com diferentes camadas olfativas.

2. Brésil Encontro – L'Occitane au Brésil

A fragrância aposta na família floral verde e combina frescor cítrico e especiado na saída com um corpo floral frutado. O fundo cremoso ajuda a equilibrar a composição, que explora uma identidade olfativa associada à brasilidade sem deixar de lado uma proposta sofisticada.

3. Bergamota & Flor de Laranjeira – Granado

Para quem prefere aromas mais frescos, esta colônia reúne bergamota, limão-siciliano e erva-doce, com néroli, jasmim, cedro e sândalo na composição.

O resultado é um perfil floral cítrico amadeirado, com sensação limpa e confortável. Por ser uma colônia, tem uma proposta mais leve.

4. La Victorie Intense – Eudora

Quem gosta de perfumes com mais presença pode se interessar por esta fragrância floral oriental. La Victorie Intense combina nuances adocicadas com um fundo amadeirado, criando uma composição envolvente.

É uma alternativa para quem prefere aromas mais encorpados, em vez de perfumes predominantemente frescos ou cítricos.

5. Floratta Fleur d'Éclipse – O Boticário

Com perfil floral frutado, a fragrância explora nuances de osmanthus, damasco e chá branco. A combinação reúne delicadeza e frescor em uma proposta luminosa e contemporânea, indicada para quem gosta de perfumes femininos com um lado frutado e floral.

