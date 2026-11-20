Nem todo aroma sofisticado precisa ser discreto. Veja quatro opções que apostam em combinações elaboradas e personalidades bem diferentes.

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Um perfume elegante nem sempre precisa ser discreto ou ter um preço elevado. Muitas vezes, a sensação de sofisticação está na combinação das notas, no equilíbrio entre flores e madeiras e na maneira como uma fragrância se apresenta na pele.

Para quem gosta de aromas com personalidade, composições mais elaboradas podem ser uma alternativa aos perfumes excessivamente adocicados ou muito leves.

Na perfumaria feminina, famílias como chipre, floral amadeirada e amadeirada especiada oferecem caminhos diferentes para encontrar esse perfil.

Algumas combinam flores com notas quentes; outras apostam em contrastes de especiarias e madeiras. A seguir, quatro perfumes nacionais que exploram essas características e podem agradar a quem procura uma fragrância com ar sofisticado.

Quais perfumes femininos têm cheiro de luxo?

A escolha depende do gosto pessoal e da forma como cada composição se desenvolve na pele. As opções abaixo apresentam propostas distintas, desde combinações florais até acordes amadeirados e especiados.

1. Una Artisan – Natura

Família olfativa: chipre floral.

Com cassis, peônia, rosa e jasmim, o Una Artisan combina um perfil floral com notas de patchouli, sândalo e baunilha.

O contraste entre frutas, flores e madeiras cria uma composição mais elaborada, interessante para quem gosta de perfumes com diferentes nuances e não procura apenas um aroma adocicado.

2. La Victorie Intense – Eudora

Família olfativa: floral amadeirado.

A fragrância reúne pimenta-rosa, tuberosa e madeiras quentes. A combinação aproxima o lado floral de notas mais intensas, resultando em uma proposta envolvente.

Pode agradar a quem prefere perfumes com presença e não se identifica tanto com aromas muito suaves.

3. Madrepérola – Granado

Família olfativa: amadeirado floral especiado.

Pimenta-preta, flor de laranjeira, tuberosa, sândalo e musk compõem essa fragrância. A mistura de especiarias, flores e madeiras cria um perfil com personalidade, que se distancia dos florais adocicados mais comuns. É uma opção para quem gosta de explorar combinações menos convencionais.

4. Botica 214 African Sunrise – O Boticário

Família olfativa: floral amadeirado.

Com referências olfativas inspiradas na África, o African Sunrise explora nuances florais, amadeiradas e especiadas. A proposta é interessante para quem procura uma fragrância fora das combinações mais tradicionais e prefere perfumes com uma identidade olfativa própria.

