Tons profundos, acabamento luminoso e uma fragrância adocicada entram na inspiração para as celebrações. Conheça os produtos da nova coleção.

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As cores mais profundas, como vermelho-cereja e vinho, voltaram a aparecer entre as referências de beleza e podem servir de inspiração para as produções de fim de ano.

A proposta combina tons marcantes, acabamentos luminosos e uma maquiagem que permite transitar entre looks discretos e mais elaborados.

É nesse cenário que a Natura apresenta Una Elegance, coleção especial que reúne maquiagem e perfumaria. A linha inclui uma fragrância adocicada e ambarada, além de produtos multifuncionais para os olhos, o rosto e os lábios.

Conheça os lançamentos e veja como eles podem entrar na rotina de beleza das celebrações.

O que é a coleção Natura Una Elegance?

A coleção foi desenvolvida para o período de festas e explora referências de cores intensas, com destaque para o vermelho.

A inspiração acompanha uma tendência que também aparece nas previsões de moda: a WGSN apontou o tom Cherry Lacquer, um vermelho profundo, entre as cores-chave de 2026.

Entre os produtos, há opções para quem prefere uma maquiagem mais clássica, com batom vermelho, ou quer experimentar diferentes combinações de sombras e acabamentos.

Deo Parfum Natura Una Elegance : Com 75 ml e preço sugerido de R$ 329,90, o perfume tem perfil adocicado e ambarado. A composição combina flor de laranjeira e jasmim sambac, extraídos com a tecnologia Natsublim, além de âmbar, musk, cumaru e Vanilla Bahiana.

: Com 75 ml e preço sugerido de R$ 329,90, o perfume tem perfil adocicado e ambarado. A composição combina flor de laranjeira e jasmim sambac, extraídos com a tecnologia Natsublim, além de âmbar, musk, cumaru e Vanilla Bahiana. Palette Multifuncional Una : A paleta custa R$ 199,90 e reúne oito cores de alta pigmentação, com acabamentos matte e cintilante. A proposta multifuncional permite usar os tons nos olhos e em diferentes áreas do rosto, criando efeitos de sombra, iluminador, blush, contorno e bronzer.

: A paleta custa R$ 199,90 e reúne oito cores de alta pigmentação, com acabamentos matte e cintilante. A proposta multifuncional permite usar os tons nos olhos e em diferentes áreas do rosto, criando efeitos de sombra, iluminador, blush, contorno e bronzer. Lápis Duo para Olhos e Lábios Una : Com preço sugerido de R$ 69,90, o lápis tem duas pontas: uma preta e outra vermelha. A textura cremosa permite fazer traços definidos ou esfumados, com aplicação nas pálpebras, rente aos cílios ou no contorno dos lábios.

: Com preço sugerido de R$ 69,90, o lápis tem duas pontas: uma preta e outra vermelha. A textura cremosa permite fazer traços definidos ou esfumados, com aplicação nas pálpebras, rente aos cílios ou no contorno dos lábios. Batom CC Hidratante FPS 25 Una: O batom chega em edição especial nas cores Nude 10C e Vermelho 1, por R$ 69,90. A fórmula combina ativos hidratantes e antioxidantes, manteiga de cacau e ceramidas de passiflora. A Natura informa que o produto oferece hidratação por até 24 horas e conta com FPS 25.

Onde comprar os produtos Natura Una Elegance?

A coleção está disponível nas lojas físicas e no e-commerce oficial da Natura, além de revendedoras em todo o Brasil. Os preços sugeridos são:

Deo Parfum Natura Una Elegance (75 ml) : R$ 329,90.

: R$ 329,90. Palette Multifuncional Una : R$ 199,90.

: R$ 199,90. Lápis Duo para Olhos e Lábios Una : R$ 69,90.

: R$ 69,90. Batom CC Hidratante FPS 25 Una: R$ 69,90.

Os valores podem variar conforme o canal de venda.

