A perfumação pode ir além da borrifada tradicional. Descubra como combinar fragrâncias na pele e nos cabelos sem exagerar na mistura.

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Usar mais de uma fragrância na mesma rotina virou uma forma de explorar novos aromas e personalizar a perfumação. A técnica, conhecida como layering, combina produtos diferentes para criar uma assinatura olfativa própria e também chegou aos cuidados com os cabelos.

De olho nessa tendência, Eudora apresenta novidades que ampliam a linha Diva e permitem explorar a sobreposição de fragrâncias em diferentes etapas do dia. Entenda como funciona a prática e conheça os lançamentos.

O que é layering de perfumes e como fazer?

O layering consiste em combinar dois ou mais produtos perfumados, seja pela sobreposição de fragrâncias semelhantes, seja pela mistura de notas diferentes.

Uma forma simples de começar é aplicar um hidratante perfumado antes da colônia. Também é possível experimentar combinações entre perfumes, desde que os aromas sejam agradáveis quando usados juntos.

Para evitar excessos, vale começar com poucas camadas, testar a mistura na pele e observar como as fragrâncias se comportam ao longo do dia. A técnica permite personalizar o aroma, mas não garante necessariamente maior fixação.

Hair mist pode ser usado para fazer layering?

Sim. O hair mist é desenvolvido para perfumar os cabelos e pode complementar a fragrância aplicada na pele. É uma alternativa para incluir os fios no ritual de perfumação, sem recorrer diretamente a produtos corporais.

A Eudora apresenta o Diva Suprema Hair Mist, com o mesmo perfil floriental especiado da fragrância original.

A marca informa que a fórmula ultraleve oferece até oito horas de fixação, aumenta o brilho dos fios em até 70% e ajuda a neutralizar odores. Os resultados são alegações da fabricante.

Quais são os lançamentos de Eudora para combinar fragrâncias?

A marca apresenta três produtos que podem integrar diferentes etapas da rotina.

Combo Mirage Desodorante Colônia + Suprema Hair Mist + Mirage Loção Hidratante - Divulgação/Eudora

Diva Suprema Hair Mist : A novidade amplia a linha Diva Suprema para os cabelos. O produto mantém o perfil olfativo floriental especiado e foi desenvolvido para perfumar os fios.

: A novidade amplia a linha Diva Suprema para os cabelos. O produto mantém o perfil olfativo floriental especiado e foi desenvolvido para perfumar os fios. Diva Mirage Desodorante Colônia : A nova fragrância é classificada como floriental ambarada. A composição reúne bergamota, cassis e framboesa nas notas de saída, tâmaras douradas no corpo e acordes de oud e balsâmico na base. A criação é assinada pelos perfumistas brasileiros Carol Belli e Leandro Petit e pelo franco-espanhol Gaël Montero.

: A nova fragrância é classificada como floriental ambarada. A composição reúne bergamota, cassis e framboesa nas notas de saída, tâmaras douradas no corpo e acordes de oud e balsâmico na base. Loção Perfumada Hidratante Diva Mirage: A loção complementa a colônia e permite começar a sobreposição pela hidratação corporal. Eudora informa que o produto oferece até 48 horas de hidratação.

Os três lançamentos estão disponíveis no e-commerce, nas lojas físicas e com representantes da marca em todo o Brasil.

