Por que perfumes clássicos continuam fazendo sucesso mesmo após décadas?

Alguns aromas parecem resistir às tendências e continuar presentes na rotina de diferentes gerações. Entenda o que explica esse interesse.

por Myllena Wu
Por que perfumes clássicos continuam fazendo sucesso mesmo após décadas?
Animale For Men - Divulgação

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Em um mercado de perfumaria marcado por lançamentos e novas combinações olfativas, algumas fragrâncias conseguem permanecer em evidência por muitos anos.

Mesmo com a chegada de tendências e diferentes propostas, perfumes lançados em outras décadas continuam presentes no repertório de consumidores e despertam a curiosidade de quem ainda não os conhece.

Essa permanência não depende de um único fator. A relação entre olfato e memória afetiva ajuda a explicar por que determinados aromas ficam associados a pessoas, fases da vida e experiências importantes.

Ao mesmo tempo, a escolha de um perfume também passa pela identificação com uma composição e pela maneira como cada pessoa deseja expressar seu estilo.

Marcas como Animale Parfums e Mercedes-Benz Parfums ilustram trajetórias diferentes dentro desse cenário. Mas, afinal, o que faz uma fragrância atravessar gerações e continuar despertando interesse?

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Por que alguns perfumes continuam populares mesmo depois de décadas?

Memória afetiva e nostalgia

O olfato tem uma relação próxima com as emoções e as lembranças. Por isso, sentir novamente um aroma conhecido pode trazer à tona recordações de momentos específicos, pessoas queridas ou experiências marcantes.

Na perfumaria, essa conexão ajuda a construir vínculos que vão além da função de perfumar.

“Uma fragrância tem a capacidade de funcionar como uma espécie de arquivo emocional. Ao sentir novamente um aroma que fez parte de uma fase importante da vida, podemos recuperar não apenas a lembrança daquele período, mas também as sensações associadas a ele", explica Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa.

"Essa conexão torna o perfume algo muito particular, que ultrapassa a função de perfumar”.

A nostalgia, porém, não é a única explicação. Para consumidores mais jovens, conhecer fragrâncias de outras épocas também pode ser uma forma de explorar a história da perfumaria e encontrar referências diferentes das tendências atuais.

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Identidade e identificação com o aroma

Um perfume também pode funcionar como uma forma de expressão pessoal. A escolha de determinadas notas e famílias olfativas ajuda a traduzir preferências individuais, assim como acontece com roupas e acessórios.

Isso significa que uma fragrância não precisa ter sido lançada há décadas para se tornar marcante. A identificação pode acontecer logo no primeiro contato e ganhar significado com o passar do tempo.

“Um perfume não precisa necessariamente carregar uma história de décadas para construir uma relação duradoura com o público", diz.

"A identificação pode acontecer desde o primeiro contato, a partir de uma composição que dialogue com a personalidade e as expectativas de quem usa. Com o tempo, são as experiências sociais e pessoais que transformam aquela fragrância em uma referência afetiva”, acrescenta Tucci.

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Quais marcas mostram a permanência de perfumes de outras décadas?

Animale Parfums e a presença de um clássico

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Imagem dos perfumes de Animale Parfums - Divulgação

Com trajetória iniciada no final dos anos 1980, a Animale Parfums é um exemplo de marca que acompanhou diferentes gerações de consumidores.

Um dado que chama atenção é que sua fragrância mais vendida ainda hoje é a Animale For Men, lançada em 1993. O caso ilustra como um perfume pode manter espaço no portfólio de uma marca mesmo décadas depois de chegar ao mercado.

Mercedes-Benz Parfums e a expansão para a perfumaria

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Imagem dos perfumes de Mercedes-Benz Parfums - Divulgação

A Mercedes-Benz entrou no segmento de fragrâncias com uma proposta ligada à identidade já construída pela marca em outro setor. Entre seus perfumes masculinos estão Mercedes-Benz Man, lançado em 2015, e Mercedes-Benz Club Black, de 2017.

A procura por este último levou ao lançamento de uma versão Eau de Parfum em 2025. O movimento mostra como uma fragrância pode ganhar novas apresentações ao longo de sua trajetória, acompanhando o interesse do público.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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