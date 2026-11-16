5 perfumes femininos com fragrâncias refinadas para conhecer

Nem todo perfume sofisticado precisa ser doce ou intenso. Conheça 5 composições com personalidades distintas e combinações olfativas interessantes.

por Myllena Wu
5 perfumes femininos com fragrâncias refinadas para conhecer
Imagem do perfume Mon Amie 037 - Divulgação/O.U.i

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Escolher um perfume vai além de encontrar um cheiro agradável. A combinação de notas, a evolução da fragrância na pele e até as preferências pessoais influenciam a experiência com cada composição.

Para quem gosta de aromas elegantes, vale olhar além dos clássicos e conhecer propostas que exploram diferentes famílias olfativas.

Há perfumes que apostam em flores brancas e nuances cremosas, enquanto outros combinam madeiras, especiarias e ingredientes menos convencionais.

Essa diversidade permite encontrar desde opções delicadas até composições mais envolventes, sem que a sofisticação fique limitada a um único estilo.

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Marcas nacionais e internacionais apresentam alternativas com essas características. A seguir, conheça cinco perfumes femininos que se destacam pelas combinações de notas e pelas propostas olfativas.

Quais perfumes femininos têm fragrâncias sofisticadas?

1. Gigi Deo Parfum — Avatim

Com classificação floral oriental, o Gigi Deo Parfum combina romã, figo seco, jasmim e orquídea. A composição ganha profundidade com um fundo de cedro, almíscar e fava-tonka, ingredientes que acrescentam nuances amadeiradas e adocicadas ao conjunto.

A mistura cria uma proposta envolvente, com presença floral e um lado sensual. É uma opção para quem gosta de fragrâncias com personalidade e diferentes camadas olfativas.

2. Madrepérola — Granado

O Madrepérola segue uma direção menos óbvia: a classificação amadeirada floral especiada reúne pimenta-preta, olíbano, flor de laranjeira, tuberosa, sândalo e musk.

A combinação aproxima o frescor das notas florais de elementos especiados e amadeirados. O resultado é uma proposta interessante para quem procura um perfume elegante, mas prefere fugir das composições mais convencionais.

3. Mon Amie 037 — O.U.i Paris

Com perfil floral amadeirado, o Mon Amie 037 mistura nuances florais, frutadas e amadeiradas. A fragrância tem inspiração na perfumaria francesa e apresenta uma proposta contemporânea, com delicadeza e equilíbrio entre diferentes famílias olfativas.

Pode agradar quem prefere perfumes femininos que combinam referências clássicas com uma leitura mais atual.

4. Araucária Nascente — L'Occitane au Brésil

Inspirado na natureza brasileira, o Araucária Nascente é classificado como amadeirado aromático. Sua proposta combina frescor e elementos amadeirados, sem seguir o caminho das fragrâncias muito doces.

É uma alternativa para quem gosta de aromas mais frescos, com uma presença elegante e discreta. Também amplia a seleção para além dos perfumes predominantemente florais.

5. Botica 214 Golden Gardênia — O Boticário

O Golden Gardênia aposta em uma composição floriental ambarada. Entre os ingredientes estão gardênia, jasmim sambac, íris, pêssego, âmbar e baunilha, que aproximam o perfume de uma proposta floral envolvente, com nuances cremosas e sensuais.

A combinação reúne flores brancas, um toque frutado e notas de fundo mais quentes. É uma escolha para quem gosta de fragrâncias com presença floral e um perfil mais encorpado.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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