4 perfumes femininos nacionais com cheiro de fragrância de luxo

Da delicadeza dos florais brancos à profundidade das notas ambaradas, veja quatro opções para quem procura um perfume com presença.

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Um perfume sofisticado não precisa necessariamente vir de uma grife internacional. Algumas fragrâncias nacionais também apostam em combinações elaboradas, notas marcantes e construções olfativas que remetem à perfumaria clássica, criando opções para quem gosta de aromas com personalidade.

Entre os caminhos possíveis estão os florais brancos, os acordes amadeirados e as composições que misturam flores, madeiras e nuances adocicadas.

São perfis diferentes, mas que podem agradar quem procura um perfume elegante, com presença e uma assinatura olfativa mais refinada.

Nomes como O Boticário, Natura, Eudora e Granado têm opções que exploram essas características. A seguir, conheça quatro fragrâncias e entenda o que diferencia cada uma.

Quais perfumes femininos têm cheiro sofisticado e elegante?

1. Lily Eau de Parfum — O Boticário

Para quem prefere florais intensos, o Lily Eau de Parfum, de O Boticário, combina flores brancas com uma base cremosa e amadeirada. A composição reúne notas como lírio, gardênia, jasmim e rosa, além de sândalo, baunilha, musk e âmbar.

O resultado é uma fragrância de perfil floral marcante, que equilibra delicadeza e intensidade. Pode agradar quem gosta de perfumes clássicos, com presença e um toque feminino mais tradicional.

2. Blossy — Hinode

O Blossy, da Hinode, aposta em uma combinação floral e vibrante. Entre as notas destacadas estão flor de laranjeira, coco, pera, rosa italiana, baunilha e sândalo.

A mistura reúne nuances frutadas, florais e adocicadas, com um fundo amadeirado. O resultado é uma proposta luminosa e sofisticada, que pode agradar quem gosta de perfumes femininos com diferentes camadas olfativas.

3. Eudora Eau de Parfum — Eudora

Conhecido também como Eudora Roxo, o Eau de Parfum da marca combina notas florais, frutadas e amadeiradas. A abertura traz bergamota, mandarina e damasco; no corpo, aparecem gardênia, frésia e rosa. Já o fundo reúne patchouli, baunilha e âmbar.

A mistura cria um contraste entre o frescor frutado, o floral e uma base mais quente e adocicada. É uma alternativa para quem gosta de fragrâncias marcantes, com diferentes nuances ao longo da evolução na pele.

4. Époque Tropical — Granado

Embora seja uma fragrância unissex, o Époque Tropical, da Granado, pode agradar quem prefere perfumes elegantes com uma construção floral amadeirada. A composição combina mandarina e caju com um buquê de magnólia, rosa e gerânio, além de notas de sândalo.

A mistura traz um lado cítrico e floral equilibrado por acordes amadeirados. A proposta une referências da perfumaria clássica a ingredientes associados à identidade brasileira, resultando em um aroma que foge dos florais mais convencionais.

