O que é perfume sólido? Dalla apresenta linha com 5 versões em bastão

O formato em bastão dispensa o frasco tradicional e pode ser levado na nécessaire. Veja como funciona e conheça as cinco opções da coleção.

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Os perfumes em bastão começam a ganhar espaço entre as alternativas para quem busca praticidade na rotina de beleza.

Diferentemente das versões líquidas tradicionais, esse formato permite aplicar a fragrância diretamente sobre a pele, sem precisar borrifar o produto ou carregar um frasco na bolsa.

A proposta também muda a experiência de uso: por ser compacto, o perfume sólido pode acompanhar deslocamentos e facilitar reaplicações ao longo do dia.

É nesse segmento que a Dalla, marca brasileira de cosméticos, apresenta a coleção My Secret, com cinco fragrâncias em formato de bastão.

A linha reúne aromas inspirados em perfumes conhecidos da perfumaria nacional e internacional, com propostas que passam por notas florais, frutadas, adocicadas e especiadas.

A marca também destaca uma fórmula com benefício hidratante e tecnologia de liberação prolongada ativada pelo calor da pele.

O que é perfume sólido e como funciona?

Diferentemente dos perfumes líquidos, geralmente apresentados em frascos com válvula spray, os sólidos têm consistência que permite espalhar o produto diretamente sobre a pele.

A aplicação costuma ser feita em regiões como pulsos e pescoço, conforme a preferência de cada pessoa.

Na coleção My Secret, da Dalla, o produto chega em formato de bastão, pensado para facilitar o transporte e o uso fora de casa. A proposta é reunir perfumação e hidratação em uma única aplicação.

A marca também apresenta uma tecnologia de liberação prolongada, na qual o calor corporal participa da liberação das fragrâncias.

No entanto, o tempo de permanência e a intensidade percebida podem variar conforme a composição e as características individuais da pele. O lançamento não informa resultados de testes que comprovem uma duração específica.

Quais são os perfumes sólidos da coleção My Secret, da Dalla?

Coleção 'My Secret' de perfumes sólidos - Divulgação/Dalla

A linha conta com cinco opções, cada uma inspirada em uma fragrância já conhecida. As referências ajudam a identificar a proposta olfativa de cada versão.

Vênus : Inspirado em Yasmine, de L'Artisan Parfumeur, Vênus combina cardamomo e café na abertura, seguidos pelo jasmim sambac. A composição tem perfil quente e floral, com presença de especiarias e notas aromáticas.

: Inspirado em Yasmine, de L'Artisan Parfumeur, Vênus combina cardamomo e café na abertura, seguidos pelo jasmim sambac. A composição tem perfil quente e floral, com presença de especiarias e notas aromáticas. Dualité : A referência é Good Girl, de Carolina Herrera. A fragrância reúne tuberosa, fava-tonka e baunilha, combinando elementos florais e adocicados. É uma opção para quem prefere aromas mais intensos e cremosos.

: A referência é Good Girl, de Carolina Herrera. A fragrância reúne tuberosa, fava-tonka e baunilha, combinando elementos florais e adocicados. É uma opção para quem prefere aromas mais intensos e cremosos. Velvet Cherry : Inspirado em Cereja e Avelã, do Boticário, esse perfume sólido aposta em uma combinação gourmand. Cereja madura e avelã cremosa são os destaques da composição, que segue uma direção frutada e adocicada.

: Inspirado em Cereja e Avelã, do Boticário, esse perfume sólido aposta em uma combinação gourmand. Cereja madura e avelã cremosa são os destaques da composição, que segue uma direção frutada e adocicada. Divine : Com referência em Delina, de Parfums de Marly, Divine combina lichia, ruibarbo, peônia e rosa turca. O resultado é uma proposta floral e frutada, com nuances que equilibram o frescor das frutas e o aspecto das flores.

: Com referência em Delina, de Parfums de Marly, Divine combina lichia, ruibarbo, peônia e rosa turca. O resultado é uma proposta floral e frutada, com nuances que equilibram o frescor das frutas e o aspecto das flores. Belle: Inspirado em La Belle, de Jean Paul Gaultier, Belle reúne pera, íris, jasmim e baunilha. A composição mistura notas frutadas, florais e doces, com destaque para a presença da baunilha.

Quais são as vantagens do perfume em bastão?

O formato compacto é um dos principais diferenciais dos perfumes sólidos. Sem a necessidade de um frasco tradicional com válvula spray, o produto pode ocupar menos espaço na nécessaire e ser uma alternativa para quem gosta de levar a fragrância consigo.

A aplicação direta também permite controlar a quantidade utilizada e concentrar o produto nas regiões escolhidas. Outro ponto apresentado pela Dalla é a combinação entre hidratação e perfumação.

Antes de escolher, vale considerar que o formato e a experiência de uso são diferentes dos perfumes líquidos.

A intensidade, a evolução das notas e a duração podem variar de acordo com a fórmula e a pele. Por isso, experimentar a fragrância é uma boa maneira de avaliar se ela combina com a preferência pessoal.

