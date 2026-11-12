O que é perfume gourmand? Conheça a nova tendência da alta perfumaria

Nem todo perfume adocicado precisa lembrar uma sobremesa. Conheça as combinações que estão ampliando as possibilidades dessa família olfativa.

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Baunilha, chocolate, caramelo e frutas são ingredientes que costumam despertar associações com sobremesas e momentos de conforto.

Na perfumaria, essas referências também conquistaram espaço e deram origem a uma família olfativa conhecida como gourmand, marcada por fragrâncias que remetem ao universo comestível.

Mas essa categoria não se resume a perfumes com cheiro de açúcar. Nos últimos anos, suas interpretações passaram a explorar combinações mais elaboradas, nas quais notas doces aparecem acompanhadas de elementos florais, amadeirados, tostados e até nuances salgadas ou amargas.

É nesse contexto que ganha espaço o conceito de Neo Gourmand, discutido na terceira edição do Clube da Perfumaria do Boticário, realizada em 9 de novembro, em São Paulo.

O que é um perfume gourmand e como identificar essa família olfativa?

Os perfumes gourmand são aqueles que apresentam referências olfativas a alimentos e ingredientes associados ao paladar. Baunilha, chocolate, caramelo, mel e frutas estão entre as notas frequentemente relacionadas a essa proposta.

A inspiração gastronômica, porém, não significa que a fragrância precise reproduzir literalmente o cheiro de uma sobremesa. A combinação entre diferentes ingredientes pode criar perfumes mais cremosos, quentes, frutados ou amadeirados, com níveis variados de doçura.

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O que muda com a tendência Neo Gourmand?

Enquanto algumas composições gourmand tradicionais destacam notas doces de maneira mais direta, o movimento Neo Gourmand aposta em construções com diferentes camadas e contrastes.

Cremosidade, nuances lácteas e acordes frutados podem aparecer ao lado de facetas ácidas, amargas, salgadas, tostadas e até umami. A proposta é explorar outras dimensões de ingredientes conhecidos, em vez de concentrar toda a composição na sensação açucarada.

A aproximação com a gastronomia também ajuda a entender essa mudança: assim como na cozinha, a combinação de elementos com características diferentes pode modificar a percepção de um ingrediente e criar experiências sensoriais mais complexas.

Quais perfumes do Boticário exploram a proposta gourmand?

Egeo Dolce Illusion

Egeo Dolce Illusion - Divulgação/O Boticário

O Egeo Dolce Illusion é um dos exemplos citados pelo Boticário dentro desse universo. A fragrância integra a proposta da marca de trabalhar a doçura por uma perspectiva mais sensorial, ampliando as possibilidades de interpretação dessa família olfativa.

Floratta Rose Sucrée

Floratta Rose Sucrée - Divulgação/O Boticário

Outro nome mencionado é o Floratta Rose Sucrée, que também aparece entre as criações associadas ao repertório gourmand da marca. Sua presença ajuda a mostrar como essa inspiração pode se aproximar de diferentes territórios olfativos.

Privée Sugardose

Privée Sugardose - Divulgação/O Boticário

Recém-chegada ao portfólio em edição exclusiva e limitada, a Privée Sugardose reúne três interpretações de ingredientes associados ao universo gourmand:

Berry Rush : explora referências às frutas vermelhas, com nuances suculentas e ácidas.

: explora referências às frutas vermelhas, com nuances suculentas e ácidas. Vanilla Delight : destaca a baunilha em facetas naturais, amadeiradas e balsâmicas.

: destaca a baunilha em facetas naturais, amadeiradas e balsâmicas. Honey Craving: trabalha as características doces e licorosas do mel.

A coleção ilustra a proposta de colocar ingredientes conhecidos em primeiro plano, explorando características que vão além da doçura mais evidente.

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Por que a perfumaria de nicho influencia essa tendência?

A perfumaria de nicho costuma abrir espaço para experimentações e combinações menos convencionais.

Ao explorar ingredientes sob diferentes perspectivas, esse segmento amplia as possibilidades criativas e contribui para apresentar novas interpretações de famílias olfativas já conhecidas.

O movimento também foi tema da terceira edição do Clube da Perfumaria, iniciativa do Boticário voltada à discussão de ingredientes, tendências e processos criativos.

Mais do que abandonar o lado doce, o Neo Gourmand amplia o repertório da categoria. Para quem gosta de fragrâncias com referências gastronômicas, isso significa encontrar composições que exploram diferentes sensações — da cremosidade da baunilha às nuances mais ácidas das frutas e ao aspecto licoroso do mel.

