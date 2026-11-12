4 perfumes com baunilha para quem gosta de aromas envolventes

Se você gosta de perfumes adocicados, vale conhecer essas quatro opções que combinam a baunilha com notas frutadas, florais e amadeiradas.

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Poucas notas são tão associadas a perfumes aconchegantes quanto a baunilha. Com seu perfil adocicado e cremoso, ela aparece em fragrâncias que vão muito além do cheiro de sobremesa: dependendo das combinações, pode ganhar nuances florais, frutadas, amadeiradas ou até mais intensas e sensuais.

Na perfumaria, o ingrediente funciona como uma espécie de camaleão olfativo. Enquanto algumas composições apostam em uma doçura mais evidente, outras equilibram a baunilha com especiarias e acordes ambarados.

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Para quem gosta de aromas marcantes, mas procura experiências diferentes, há opções que exploram bem essa versatilidade.

Quais são os melhores perfumes com baunilha para conhecer?

1. Yara, da Lattafa

O Yara, da Lattafa, combina orquídea, heliotrópio e frutas tropicais com baunilha, almíscar e sândalo. A composição aposta em um perfil doce e cremoso, no qual a nota principal aparece acompanhada por nuances frutadas e um fundo macio.

O resultado é uma fragrância de aspecto aveludado, indicada para quem aprecia perfumes adocicados e com presença. A combinação de flores e madeiras também ajuda a construir uma experiência olfativa que não fica restrita à doçura.

2. Egeo Vanilla Vibe, do O Boticário

Para quem prefere uma fragrância doce com um contraste diferente, o Egeo Vanilla Vibe, do O Boticário, reúne baunilha, pimenta rosa, frutas vermelhas, coco, âmbar e cedro.

A presença da pimenta rosa acrescenta uma nuance especiada à composição, enquanto o coco reforça a sensação cremosa. Já o âmbar e o cedro complementam o conjunto com um fundo mais quente. É uma alternativa para quem gosta de perfumes envolventes, mas não procura uma doçura tão linear.

3. Ilía Ser, da Natura

No Ilía Ser, da Natura, a baunilha de Madagascar aparece acompanhada por um buquê floral, âmbar, benjoim e patchouli. A combinação constrói um perfil adocicado que divide espaço com nuances florais e amadeiradas.

Diferentemente das composições mais gourmand, a proposta aqui é explorar uma baunilha equilibrada por outros elementos. A fragrância pode agradar quem gosta de aromas doces, mas prefere uma interpretação mais floral e elegante.

4. Vanilla 28, da Kayali

O Vanilla 28, da Kayali, aposta em uma composição mais encorpada. A fragrância combina orquídea de baunilha, açúcar mascavo, fava-tonka, âmbar, patchouli e almíscar, reunindo notas doces e quentes.

O açúcar mascavo reforça o aspecto gourmand, enquanto a fava-tonka e o âmbar contribuem para a sensação de profundidade. O resultado é uma baunilha intensa, com perfil adocicado e sensual, para quem gosta de perfumes que deixam uma impressão marcante.