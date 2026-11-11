Marca de perfumes Afnan chega ao Brasil com Ed Westwick, ator de Gossip Girl

Conhecida por fragrâncias criadas nos Emirados Árabes Unidos, a casa de perfumaria inicia operação nacional e prepara a distribuição de seu portfólio.

por Myllena Wu
Marca de perfumes Afnan chega ao Brasil com Ed Westwick, ator de Gossip Girl
Afnan marca chegada ao Brasil com evento e participação do embaixador global Ed Westwick - Divulgação/Afnan

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O mercado brasileiro de perfumaria recebe mais uma marca internacional. A Afnan, casa fundada em 2007 nos Emirados Árabes Unidos, oficializou sua chegada ao país em um evento realizado no Palácio dos Cedros, em São Paulo, na segunda-feira (9).

A apresentação contou com a presença do ator Ed Westwick, conhecido por interpretar Chuck Bass na série Gossip Girl e atual embaixador global da companhia.

A estreia faz parte de um movimento de expansão da empresa pela América Latina e também marca o início de sua operação comercial no Brasil.

Para quem acompanha o segmento de fragrâncias importadas, a novidade envolve não apenas a apresentação de uma nova marca, mas a chegada de um portfólio que terá distribuição nacional.

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Fundada em 2007, a Afnan tem origem nos Emirados Árabes Unidos e aposta no desenvolvimento de fragrâncias para diferentes perfis e ocasiões. A etapa brasileira integra o AFNAN ON TOUR, iniciativa que percorre cinco países latino-americanos: Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México.

A estratégia inclui encontros presenciais com o público e a apresentação do portfólio da empresa. No evento em São Paulo, também estiveram presentes Zaid Fazlani, CEO da companhia, e representantes envolvidos na expansão da marca.

Quem será responsável pela distribuição dos perfumes?

No mercado brasileiro, a operação ficará sob responsabilidade da BIM Distribuidora, que será encarregada de trazer as criações da Afnan ao país.

Nesta primeira etapa, a previsão é disponibilizar 21 produtos do portfólio nacional. A chegada da marca, portanto, começa com uma seleção inicial de fragrâncias, sem que o anúncio detalhe ainda os pontos de venda ou a disponibilidade de cada item.

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9PM Night Out foi apresentado no evento

Um dos destaques da apresentação foi o 9PM Night Out, fragrância que protagoniza o momento de expansão da empresa no país. Criado pelo perfumista Quentin Roussel, o produto é um Extrait de Parfum unissex de 100 ml, concebido para noites e ocasiões especiais.

A escolha de Ed Westwick como embaixador global está associada ao conceito da fragrância, que a marca relaciona a confiança, magnetismo e ousadia. O ator ficou conhecido internacionalmente pelo papel de Chuck Bass, personagem da série Gossip Girl.

A parceria também foi destacada por Zaid Fazlani, CEO da Afnan: “A escolha de Ed Westwick foi muito natural para nós. Buscávamos uma personalidade que transmitisse a confiança, o magnetismo e a atitude que fazem parte da identidade de 9PM Night Out.

Ed reúne essas características e tem uma presença que conversa diretamente com o conceito da fragrância. Queremos que essa parceria traduza não apenas o lançamento de um perfume, mas todo o universo e o posicionamento que a Afnan deseja apresentar ao mundo”.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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