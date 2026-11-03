Onde comprar perfumes Byredo no Recife? Marca chega ao RioMar

A chegada da marca ao mercado brasileiro começa por três capitais. No Recife, os produtos já estão disponíveis em uma loja no Shopping RioMar.

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Quem circula pelo Shopping RioMar Recife já pode encontrar uma novidade no segmento de perfumaria. A marca sueca Byredo iniciou sua operação no Brasil no dia 31 de outubro, com um ponto de venda na American News Beauty, localizada no centro de compras da Zona Sul da capital pernambucana.

A estreia no país também contempla lojas em São Paulo e Belo Horizonte, com inaugurações previstas para 5 de novembro. A chegada marca a entrada da empresa no mercado brasileiro por meio de parceiros comerciais selecionados.

Para os consumidores, a novidade representa mais uma opção para conhecer fragrâncias importadas e produtos de beleza sem precisar recorrer a compras no exterior.

Fundada em Estocolmo, em 2006, por Ben Gorham, a Byredo começou com foco em perfumaria e ampliou seu catálogo ao longo dos anos. Atualmente, a marca também trabalha com maquiagem, cuidados corporais e fragrâncias para ambientes.

Onde encontrar os perfumes Byredo no Recife?

O ponto de venda da Byredo na capital pernambucana fica na American News Beauty, no Shopping RioMar Recife. O espaço está localizado no Piso L1, próximo à Praça de Eventos 2.

A seleção inicial inclui perfumes da linha Eau de Parfum, fragrâncias Absolu e produtos para cuidados com o corpo. A marca também prevê ampliar sua presença no Brasil até o fim de 2026, com planos de chegar a Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro.

Quais perfumes da Byredo estão disponíveis no Brasil?

Entre as fragrâncias destacadas na chegada ao país estão cinco criações conhecidas do catálogo da marca, além de dois lançamentos que integram a seleção brasileira.

Bal d’Afrique : Uma das primeiras criações da Byredo, combina bergamota, violeta e vetiver. A fragrância foi inspirada nas memórias e referências de Ben Gorham sobre a África, incluindo os diários de seu pai.

: Uma das primeiras criações da Byredo, combina bergamota, violeta e vetiver. A fragrância foi inspirada nas memórias e referências de Ben Gorham sobre a África, incluindo os diários de seu pai. Blanche : A proposta é traduzir a ideia de branco em uma fragrância. A composição floral, aldeídica e almiscarada busca evocar sensações associadas à pele limpa e a lençóis recém-lavados.

: A proposta é traduzir a ideia de branco em uma fragrância. A composição floral, aldeídica e almiscarada busca evocar sensações associadas à pele limpa e a lençóis recém-lavados. Gypsy Water: Com perfil amadeirado aromático, reúne bergamota, limão e incenso, além de sândalo, âmbar e baunilha. A criação tem como referência viagens e uma relação próxima com a natureza.

Mojave Ghost : Inspirada no Deserto de Mojave, nos Estados Unidos, a fragrância combina ambreta, violeta e sândalo em uma composição floral amadeirada.

: Inspirada no Deserto de Mojave, nos Estados Unidos, a fragrância combina ambreta, violeta e sândalo em uma composição floral amadeirada. Rose of No Man’s Land : A rosa é o destaque dessa criação, acompanhada por notas de papiro e âmbar. A fragrância foi concebida como uma homenagem à compaixão e à resiliência.

: A rosa é o destaque dessa criação, acompanhada por notas de papiro e âmbar. A fragrância foi concebida como uma homenagem à compaixão e à resiliência. Alto Astral : A seleção também inclui Alto Astral, inspirada na expressão brasileira e construída com notas de coco, frutas e madeiras quentes.

: A seleção também inclui Alto Astral, inspirada na expressão brasileira e construída com notas de coco, frutas e madeiras quentes. Future Memories: Já Future Memories combina notas verdes, íris e baunilha, com uma proposta ligada à ideia de viver o presente pensando nas lembranças que serão construídas.

A disponibilidade de cada item pode ser consultada diretamente no ponto de venda.

