E-sential, by Lívia Rafaelle: conheça os 3 body splashes da nova marca da Embelleze

Conhecida pelos produtos capilares, a empresa amplia o portfólio com três fragrâncias desenvolvidas em parceria com Lívia Rafaelle.

por Myllena Wu
E-sential, by Lívia Rafaelle: conheça os 3 body splashes da nova marca da Embelleze
Embelleze estreia no segmento de perfumaria com e-sential - Divulgação

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Conhecida principalmente pela atuação no segmento de cuidados capilares, a Embelleze passa a investir também no mercado de perfumaria.

A empresa lançou a e-sential, marca criada para desenvolver produtos próprios e que estreia com uma coleção de body splashes em parceria com a influenciadora Lívia Rafaelle.

A novidade representa uma ampliação do portfólio da companhia, que reúne marcas como Novex, Natucor e Maxton. Em vez de começar com perfumes tradicionais, a nova linha aposta em fragrâncias corporais mais leves, apresentadas em três versões: Bubu, Versátil e Karamba.

Outro ponto da coleção é a presença de ácido hialurônico e niacinamida nas fórmulas. Os ativos são conhecidos por sua aplicação em produtos de cuidados com a pele, mas a presença deles não dispensa a avaliação da composição completa nem permite, isoladamente, concluir quais resultados o produto oferece.

O que é a e-sential, nova marca da Embelleze?

A e-sential é apresentada como a primeira startup in house da Embelleze, ou seja, um projeto desenvolvido dentro da própria companhia. A proposta é criar uma frente de negócios voltada a produtos com identidade própria e novas categorias de beleza.

Para a estreia, a empresa escolheu uma parceria com Lívia Rafaelle, criadora de conteúdo dos segmentos de moda, lifestyle e fitness. A influenciadora participou do desenvolvimento da coleção, chamada e-sential by Lívia Rafaelle.

  • O lançamento oficial aconteceu em 20 de julho, por meio de uma campanha no Instagram. A Embelleze informa que o vídeo de apresentação ultrapassou 11 milhões de visualizações e que o estoque inicial foi esgotado em menos de cinco horas após a abertura das vendas.
  • Somadas as ações da campanha, foram registradas mais de 35 milhões de visualizações, números divulgados pela própria companhia.

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Quais são os body splashes da e-sential?

A coleção inicial reúne três fragrâncias, cada uma com uma proposta olfativa diferente. Os produtos têm preço sugerido de R$ 69,90.

Bubu

O Bubu combina notas florais com um toque adocicado e cremoso. A proposta é de uma fragrância leve e vibrante, associada pela marca a momentos como passeios, viagens e dias de verão.

Pode agradar quem prefere aromas florais com nuances doces e uma proposta mais descontraída.

Versátil

Como o nome sugere, o Versátil foi desenvolvido para acompanhar diferentes momentos da rotina. Sua composição combina notas frutadas e um buquê floral, com uma proposta mais fresca e delicada.

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A fragrância é apresentada como uma opção para situações cotidianas, como trabalho, passeios e encontros. É uma alternativa para quem prefere aromas associados à sensação de banho tomado e roupa limpa.

Karamba

Com uma proposta mais intensa, o Karamba combina flores com notas quentes. A fragrância é direcionada a quem gosta de aromas marcantes e prefere uma perfumação com perfil mais envolvente.

A marca associa o produto a ocasiões especiais, encontros e eventos noturnos.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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