5 perfumes femininos nacionais para quem valoriza a elegância

O que faz um perfume combinar com seu estilo? Conheça cinco opções femininas e nacionais e descubra quais notas aparecem em cada composição.

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Escolher um perfume envolve mais do que encontrar uma fragrância agradável. Para algumas pessoas, o aroma também funciona como uma extensão do estilo pessoal: pode acompanhar a rotina, marcar ocasiões especiais ou simplesmente traduzir uma preferência por determinadas notas.

Quando o assunto é elegância, não existe uma única família olfativa capaz de representar esse conceito.

Há quem prefira os florais clássicos, enquanto outras pessoas se identificam mais com acordes amadeirados, especiados ou combinações que deixam um rastro mais intenso. O importante é encontrar uma composição que faça sentido para o próprio gosto.

Entre as opções disponíveis no mercado brasileiro, marcas como O Boticário, Natura, Eudora, Avatim e Granado apresentam fragrâncias com propostas distintas. A seguir, conheça cinco perfumes femininos e os principais elementos de suas composições.

Quais perfumes femininos têm fragrâncias elegantes e sofisticadas?

1. Lily, de O Boticário

Para quem gosta de perfumes florais intensos, o Lily Eau de Parfum, de O Boticário, tem o lírio como destaque. A proposta segue uma linha clássica, com uma composição voltada a quem aprecia aromas florais mais presentes.

É uma alternativa para quem prefere fragrâncias que valorizam uma nota floral central, em vez de combinações muito adocicadas ou cítricas.

2. Una Artisan, da Natura

O Una Artisan, da Natura, combina características do floral e do chipre. Sua composição reúne peônia, jasmim e rosa, com um fundo que inclui sândalo e baunilha.

A mistura de flores com notas amadeiradas e adocicadas cria uma proposta mais elaborada.

Pode interessar a quem procura um perfume floral com diferentes nuances, sem ficar restrito a um único tipo de aroma.

3. Eudora, da Eudora

Com classificação chipre amadeirada, o Eudora Eau de Parfum combina nuances florais com um fundo quente. A composição se distancia dos florais mais delicados e segue uma proposta de maior presença olfativa.

É uma opção para quem gosta de perfumes com personalidade e prefere explorar acordes amadeirados em combinação com elementos florais.

4. Gigi, da Avatim

O Gigi Deo Parfum, da Avatim, segue uma proposta floral oriental. Entre suas notas estão romã, figo seco, jasmim e orquídea, acompanhados por cedro e fava tonka.

A combinação reúne elementos frutados, florais e amadeirados, resultando em uma composição de perfil mais envolvente. Pode agradar quem procura um perfume com variedade de notas e não se limita aos florais tradicionais.

5. Madrepérola, da Granado

Para quem prefere sair um pouco do caminho mais convencional, o Madrepérola, da Granado, apresenta uma combinação amadeirada floral especiada. A fragrância reúne pimenta-preta, flor de laranjeira, sândalo e musk.

A presença da pimenta-preta acrescenta um aspecto especiado à composição, enquanto as notas florais e amadeiradas equilibram a proposta. É uma alternativa para quem gosta de explorar perfumes com combinações menos óbvias.

