4 body splashes com cheiro de luxo para mulheres elegantes

Com diferentes propostas e marcas, estas quatro colônias corporais podem entrar na lista de quem prefere fragrâncias sofisticadas.

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A escolha de uma fragrância também faz parte da construção do estilo pessoal. Há quem prefira perfumes intensos e marcantes, enquanto outras pessoas gostam de aromas mais leves, que podem ser reaplicados ao longo do dia.

Nesse segundo grupo, os body splashes aparecem como alternativas para quem deseja manter a pele perfumada sem necessariamente recorrer a um perfume tradicional.

E a ideia de um aroma elegante não precisa estar ligada apenas a fragrâncias importadas ou produtos de alto valor. Notas florais, combinações frutadas e acordes mais quentes também podem compor experiências olfativas interessantes, dependendo da preferência de cada pessoa.

Entre as opções disponíveis no mercado, há body splashes de marcas como Barbour's Beauty, Braé, Embelleze e Natura. Conheça quatro produtos com propostas diferentes para quem gosta de uma perfumação que acompanha o próprio estilo.

Quais body splashes femininos têm cheiro sofisticado?

1. Body Splash Roses, da Barbour's Beauty

Com uma proposta floral, o Body Splash Roses, da Barbour's Beauty, combina notas de laranja sanguínea, jasmim e caramelo. A mistura reúne elementos cítricos, florais e adocicados, criando uma alternativa para quem gosta de fragrâncias com diferentes nuances.

A marca também apresenta o produto como inspirado no 212 VIP Rosé, de Carolina Herrera. Essa referência pode ajudar quem já conhece o perfume a identificar a proposta olfativa, mas não significa que os produtos tenham a mesma fórmula ou desempenho. O frasco tem 200 ml.

2. Body Splash Shine Glow, da Braé by Ana Paula Siebert

O Shine Glow, da linha Braé by Ana Paula Siebert, é classificado como floral cítrico. A combinação segue uma proposta mais fresca e luminosa, indicada para quem prefere aromas que não ficam restritos às notas adocicadas ou amadeiradas.

Com 200 ml, o produto pode ser uma opção para quem gosta de fragrâncias florais com um toque cítrico e procura uma alternativa para a perfumação cotidiana.

3. Body Splash E-Sential Karamba, de Lívia Rafaelle

Desenvolvido pela E-Sential em parceria com Lívia Rafaelle, o Karamba aposta em uma combinação de flores com notas quentes. A proposta apresentada pela marca é de uma fragrância intensa, voltada a quem prefere aromas mais envolventes.

A descrição do produto também associa o perfume a ocasiões como encontros e eventos noturnos. É uma alternativa para quem gosta de fragrâncias com presença e quer experimentar uma composição que mistura elementos florais e quentes.

4. Body Splash Cereja e Avelã, da Natura Tododia

Para quem gosta de fragrâncias adocicadas, o Cereja e Avelã, da linha Tododia, da Natura, combina notas de cereja, amora e romã na saída. A composição também apresenta flor de ameixa e avelã, com acordes de castanha, amêndoas e baunilha no fundo.

O resultado é uma proposta frutal adocicada, que pode agradar quem prefere aromas mais cremosos e envolventes. O produto tem 200 ml e também é apresentado pela marca como uma opção de perfumação leve para o cotidiano.

