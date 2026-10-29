Por que os body splashes viraram tendência na rotina de beleza?

Mais leves que perfumes concentrados, os sprays corporais entraram na rotina de beleza. Veja como usar e combinar aromas em diferentes ocasiões.

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A perfumação já não precisa ficar restrita a ocasiões especiais. Os body splashes, conhecidos pelos aromas mais leves, ganharam espaço na rotina de beleza e passaram a acompanhar diferentes momentos do dia, do pós-banho aos retoques antes de sair de casa.

A mudança também se reflete no mercado: a categoria cresceu 21% no Brasil entre janeiro e maio de 2026, segundo dados da consultoria Circana.

Parte do interesse está na proposta de uso. Em vez de concentrar a perfumação em uma única aplicação, os sprays corporais permitem renovar a fragrância ao longo do dia, conforme a preferência de cada pessoa.

O formato também se relaciona a uma rotina de cuidados que combina banho, hidratação e perfume.

A Cless Cosméticos acompanha esse movimento com a linha Eu Amo Charming, que reúne body splashes e loções desodorantes hidratantes em seis fragrâncias.

O que é body splash e qual é a diferença para o perfume?

O body splash é uma fragrância corporal geralmente associada a uma perfumação mais leve e refrescante.

Diferentemente de perfumes mais concentrados, costuma ser escolhido por quem prefere um aroma menos intenso ou quer reaplicá-lo ao longo do dia.

A experiência, porém, varia conforme a composição de cada produto. Não existe uma duração única para todos os body splashes, assim como a intensidade de um perfume depende da concentração, da fórmula e das condições de uso.

Por isso, vale considerar a proposta da fragrância e a preferência pessoal na hora da escolha.

Como usar body splash na rotina de beleza?

Após o banho

O pós-banho é um dos momentos tradicionalmente associados ao produto. Depois de secar a pele, basta aplicar o spray corporal conforme as orientações do fabricante.

Quem gosta de fragrâncias discretas pode começar com poucas borrifadas e ajustar a quantidade de acordo com o resultado desejado.

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Ao longo do dia

O formato também permite reaplicar a fragrância quando houver vontade de recuperar a sensação de frescor. É importante respeitar as instruções do rótulo e evitar o contato com olhos, mucosas ou pele irritada.

O que é layering e como combinar body splash com hidratante?

Layering é a técnica de sobrepor fragrâncias para criar uma combinação olfativa personalizada. Na rotina corporal, isso pode envolver o uso de sabonete, hidratante e body splash com aromas complementares.

Uma maneira de experimentar é combinar produtos da mesma família olfativa. Também é possível misturar fragrâncias diferentes, desde que o resultado agrade a quem usa.

Não é necessário que todos os produtos tenham o mesmo cheiro: a proposta é explorar combinações e encontrar uma assinatura pessoal.

A linha Eu Amo Charming, da Cless, reúne seis opções de fragrância em body splash e loção desodorante hidratante, permitindo testar a sobreposição dentro de uma mesma linha.

A combinação, no entanto, não garante maior fixação em todos os casos, já que o resultado depende das fórmulas e da pele. O crescimento da categoria indica que a perfumação leve conquistou espaço na rotina brasileira.

Mais do que substituir perfumes tradicionais, os body splashes oferecem outra possibilidade de uso: uma fragrância para quem prefere renovar o aroma durante o dia ou incluir o cheiro como parte dos cuidados pessoais.

