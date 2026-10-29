5 produtos do Boticário que despertam conforto e memória afetiva

Descubra 5 produtos do Boticário que despertam conforto, acolhimento e memórias afetivas inesquecíveis. Confira a lista completa agora!

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O perfume vai além da rotina de beleza: pode despertar lembranças, criar conexões afetivas e traduzir sensações.

Um levantamento de social listening do Boticário identificou mais de 1,13 milhão de menções que relacionam cheiros a emoções, pessoas e experiências, entre mais de 4,4 milhões de conversas mapeadas sobre o tema em 2026.

Em uma análise aprofundada de mais de 217 mil publicações, amor, conforto e saudade concentraram 84,5% das referências emocionais. Amor e paixão lideraram, com 39%, seguidos por conforto e calma (28%) e saudade e nostalgia (17,5%).

Fragrâncias gourmand e a busca por conforto

A conexão entre perfumaria e bem-estar também aparece nas tendências de beleza. O relatório de tendências do Pinterest para 2026 destaca o movimento Eau So Cosy, que valoriza fragrâncias doces e cremosas, com notas de marshmallow, leite, baunilha, chocolate e café.

Segundo a plataforma, as buscas por “perfume de marshmallow” cresceram 248%, enquanto as pesquisas por “perfume leitoso” aumentaram 134%.

Cheiros que despertam lembranças

O levantamento do Boticário também aponta a relação entre fragrâncias e memória. Entre as publicações que mencionam lembranças olfativas, 36,5% fazem referência a fases, lugares e momentos da vida, enquanto 29% estão ligadas à família e à infância.

Notas como baunilha, chocolate e café podem remeter a experiências familiares e sensações de acolhimento. A combinação desses acordes com outros ingredientes permite criar perfumes que vão do doce e delicado ao intenso e envolvente.

Ainda assim, a relação entre cheiro e emoção é individual. Uma mesma fragrância pode despertar sensações diferentes conforme as experiências e a história de cada pessoa, tornando a escolha do perfume também uma forma de expressão pessoal.

Autocuidado com fragrâncias

A experiência sensorial também pode fazer parte dos cuidados corporais. Loções, manteigas hidratantes, óleos e sabonetes perfumados transformam etapas cotidianas em momentos de autocuidado e bem-estar.

Combinar produtos corporais com fragrâncias complementares é outra maneira de personalizar a rotina e prolongar a experiência olfativa ao longo do dia.

5 produtos para uma rotina perfumada

1. Óleo Glorioso Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Baunilha Exclusive – 200 ml

Óleo Glorioso Hidratante Baunilha Exclusive - Divulgação

Preço: R$ 94,90.

Com óleos de quinoa e amêndoa, promete hidratação profunda e imediata, além de deixar a pele macia e perfumada.

2. Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Deleite Caramelizado – 400 ml

Loção Hidratante Deleite Caramelizado - Divulgação

Preço: R$ 74,90

Com manteiga de karité e glicerol, oferece hidratação por até 48 horas, rápida absorção e fragrância envolvente de caramelo.

3. Manteiga Hidratante Corporal Cuide-se Bem Deleite Caramelizado – 200 g

Manteiga Hidratante Corporal Deleite Caramelizado - Divulgação

Preço: R$ 72,90.

Com textura ultra cremosa, proporciona 1,5 vez mais hidratação, nutre a pele e deixa um toque aveludado.

4. Sabonete Líquido Corporal Cuide-se Bem Deleite Caramelizado

Sabonete Líquido Corporal Deleite Caramelizado - Divulgação

Preço: R$ 52,90

Limpa suavemente sem ressecar, deixando a pele macia e delicadamente perfumada.



5. Body Splash Desodorante Colônia Cuide-se Bem Deleite Caramelizado - 200 ml

Body Splash Deleite Caramelizado - Divulgação

Preço: R$92,90

Prolonga a perfumação ao longo do dia com fragrância gourmand inspirada no caramelo, deixando um rastro doce e confortável na pele.