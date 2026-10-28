Ruby Kisses lança Feelings Collection com 4 fragrâncias; veja os perfumes

Floral, frutada ou gourmand? Nova coleção da Ruby Kisses reúne quatro combinações olfativas para quem gosta de variar a fragrância conforme o momento.

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Conhecida por sua linha de maquiagem, a Ruby Kisses passa a atuar também no segmento de perfumaria com a Feelings Collection.

O lançamento reúne quatro fragrâncias para aplicação no corpo e nos cabelos, com composições que vão de notas florais frescas a combinações frutadas e adocicadas.

A proposta é oferecer aromas com perfis diferentes, que possam acompanhar preferências e ocasiões variadas.

As fragrâncias são apresentadas como Eau de Toilette, têm concentração de 10% e preço sugerido de R$ 62,90 por unidade. As fórmulas são descritas pela marca como veganas, cruelty-free, sem álcool e livres de óleo mineral.

Quais são as fragrâncias da Feelings Collection, da Ruby Kisses?

Linha de perfumes Feelings Collection da Ruby Kisses - Divulgação/Ruby Kisses

Feeling Wild: floral frutado com baunilha

A Feeling Wild combina jasmim, lichia e pitaya, com notas de âmbar e baunilha no fundo. A composição pertence à família floral frutada e reúne elementos florais, frutados e adocicados. É uma opção para quem costuma gostar de perfumes com presença doce e notas quentes.

Feeling Free: floral fresco e delicado

Com bergamota italiana e laranja na saída, a Feeling Free traz rosa, jasmim e flores brancas no corpo. Patchouli e baunilha completam a composição. Classificada como floral fresca, a fragrância combina notas cítricas e florais com um fundo mais confortável.

Feeling Euphoric: frutas vermelhas e flores

A Feeling Euphoric também integra a família floral frutada. Morango e framboesa aparecem na saída, seguidos por peônia, neroli e jasmim. No fundo, musk, âmbar e baunilha acrescentam notas mais envolventes. A combinação mistura frutas vermelhas com um perfil floral adocicado.

Feeling Energetic: floral gourmand

A quarta opção pertence à família floral gourmand. A saída tem íris, enquanto jasmim e neroli aparecem no corpo. Patchouli, fava-tonka e baunilha completam a fragrância. A mistura reúne flores e notas doces, com um fundo que tende a agradar quem busca aromas nessa família olfativa.

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Como usar e combinar as fragrâncias da coleção?

A Feelings Collection foi desenvolvida para aplicação tanto na pele quanto nos cabelos.

Outro destaque é a proposta de layering, técnica que consiste em combinar fragrâncias para criar uma composição personalizada. A marca informa que as fórmulas são à base de óleos de jojoba, argan e coco.

Para experimentar a combinação, uma alternativa é começar com pequenas quantidades e testar os aromas juntos antes de definir a mistura.

Como o resultado depende das fragrâncias escolhidas e de como elas se comportam em cada pessoa, vale observar a evolução do cheiro ao longo do tempo.