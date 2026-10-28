4 perfumes femininos que combinam sensualidade e elegância

Da framboesa intensa ao floral oriental, conheça perfumes femininos com composições marcantes para quem busca aromas cheios de personalidade.

por Myllena Wu
4 perfumes femininos que combinam sensualidade e elegância
Imagem do perfume Framboesa Noir da Granado

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Escolher um perfume vai além de encontrar um aroma agradável. A fragrância também pode expressar personalidade, acompanhar diferentes ocasiões e ajudar a construir uma identidade olfativa.

Para quem gosta de composições que unem sensualidade e elegância, notas florais, frutadas e amadeiradas oferecem caminhos variados, que vão de combinações delicadas a aromas mais intensos.

Não existe uma única fórmula para criar um perfume sensual. Enquanto algumas composições exploram frutas maduras e acordes profundos, outras apostam no encontro entre flores, madeiras e nuances adocicadas.

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O resultado depende da combinação das notas e da maneira como cada fragrância se desenvolve na pele.

Quais perfumes femininos combinam sensualidade e elegância?

1. Elysée Succès, de O Boticário

O Elysée Succès reúne notas florais e amadeiradas, acompanhadas por nuances frutadas. A combinação aposta em uma composição intensa, que equilibra diferentes famílias olfativas e cria uma proposta de presença marcante.

É uma alternativa para quem prefere perfumes sofisticados, com um toque de mistério. A presença das madeiras também contribui para um perfil olfativo que vai além da delicadeza floral.

2. Gigi, da Avatim

Com perfil floral oriental, o Gigi combina romã, figo seco e seriguela nas notas de saída. No coração da fragrância aparecem jasmim e orquídea, enquanto cedro, almíscar e fava-tonca completam a composição.

O contraste entre frutas, flores e notas de fundo cria diferentes camadas olfativas. A mistura pode agradar quem procura um perfume envolvente, com elementos frutados e florais acompanhados por nuances mais profundas.

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3. Framboesa Noir, da Granado

A Framboesa Noir apresenta uma interpretação intensa e licorosa da framboesa, combinada com ameixa, jasmim, rosa e sândalo. A proposta combina frutas com notas florais e amadeiradas, resultando em um perfil mais profundo do que o de uma composição frutada simples.

A fragrância é uma opção para quem gosta de aromas que exploram o lado mais intenso das frutas, sem deixar de lado a sofisticação das flores e das madeiras.

4. Dama da Noite Estrelada, da L’Occitane au Brésil

A deo colônia Dama da Noite Estrelada combina notas florais com nuances gourmand, que remetem a aspectos mais adocicados da perfumaria. Essa mistura dá à composição uma proposta envolvente, associada à sensualidade e à elegância.

A fragrância pode interessar a quem prefere perfumes que aproximam o universo floral de acordes doces, criando uma alternativa às composições predominantemente frutadas ou amadeiradas.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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