Por que o mesmo perfume dura mais em algumas pessoas do que em outras?

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Você acha que sua fragrância desapareceu, mas outras pessoas ainda conseguem senti-la? Entenda como o olfato influencia essa impressão.

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Você já usou um perfume e teve a impressão de que a fragrância desapareceu poucas horas depois, enquanto alguém ao seu lado continuava sentindo o cheiro?

Essa diferença é mais comum do que parece e não significa, necessariamente, que o produto tenha perdido a intensidade ou que sua fixação seja ruim.

A experiência com uma fragrância depende de uma combinação de fatores, que vão das características da fórmula às condições de aplicação e à maneira como cada pessoa percebe os aromas.

A ALS Beauty & Personal Care, especializada em estudos de segurança, eficácia e avaliação sensorial de cosméticos, explica porque a duração percebida nem sempre corresponde ao comportamento do perfume na pele.

Por que o mesmo perfume pode durar mais em uma pessoa?

Tipo de pele, temperatura e aplicação fazem diferença

A concentração da fragrância influencia seu desempenho, mas não é o único fator envolvido. O nível de hidratação da pele, a temperatura ambiente, a quantidade aplicada, a região do corpo e a interação entre o perfume e sua formulação também podem interferir na experiência.

Isso ajuda a explicar por que um aroma pode parecer mais intenso em uma pessoa e mais discreto em outra. Por isso, comparar a fixação entre diferentes usuários nem sempre é suficiente para avaliar o desempenho de um produto.

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O perfume acabou ou o olfato se acostumou ao cheiro?

Uma das explicações para a impressão de que a fragrância desapareceu é a adaptação olfativa. Esse processo natural faz com que o cérebro reduza gradualmente a percepção de um cheiro contínuo, permitindo direcionar a atenção para outros estímulos.

"Isso significa que o próprio usuário pode deixar de perceber a fragrância, enquanto as pessoas ao seu redor continuam sentindo o perfume normalmente. Por isso, a sensação de que o perfume deixou de existir nem sempre corresponde ao que realmente acontece", explica Iara Braúna, gerente de Estudos Sensoriais da ALS Beauty & Personal Care.

Antes de reaplicar o produto, vale considerar essa possibilidade. A ausência de percepção do próprio cheiro não comprova que a fragrância tenha desaparecido por completo.

Expectativas também influenciam a percepção

A avaliação de um perfume não depende apenas de características técnicas. O contexto de uso, as experiências anteriores e as expectativas criadas em torno do produto também influenciam a forma como ele é percebido.

"A percepção de longa duração não depende apenas da quantidade de fragrância presente na pele. Ela é influenciada por expectativas do consumidor, contexto de uso, repertório individual e sensações despertadas pelo perfume. Em muitos casos, a experiência emocional pesa tanto quanto os aspectos técnicos", afirma Jôse Fogaça, diretora técnica de Estudos com Consumidores da ALS.

Perfume, colônia e body splash têm a mesma duração?

As categorias costumam despertar expectativas diferentes. Perfumes são frequentemente associados a maior intensidade e duração, enquanto colônias e body splashes são relacionados a propostas mais leves e à possibilidade de reaplicação ao longo do dia.

No entanto, o nome da categoria, isoladamente, não permite prever com precisão quanto tempo uma fragrância será percebida. A composição e as condições de uso também precisam ser consideradas.

