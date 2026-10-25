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Perfume | Notícia

5 perfumes refinados para mulheres que valorizam o luxo e elegância

Descubra 5 perfumes refinados para mulheres que valorizam o luxo e a elegância e encontre a fragrância ideal para cada ocasião. Veja!

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/10/2026 às 8:28
Perfume Chloé Eau de Parfum
Perfume Chloé Eau de Parfum - Divulgação

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Um perfume pode ser muito mais do que um acessório: ele ajuda a expressar personalidade, reforçar o estilo e criar uma assinatura olfativa marcante.

Para mulheres que valorizam o luxo e a elegância, fragrâncias com combinações sofisticadas de flores, madeiras, especiarias e notas ambaradas são opções para diferentes ocasiões.

Alguns perfumes se destacam pela identidade olfativa e cada um apresenta uma proposta própria, que vai da delicadeza floral à intensidade envolvente.

5 perfumes femininos que valorizam o luxo e a elegância

1. J’adore

O J’adore, da Dior, é uma fragrância floral clássica, associada à feminilidade e à sofisticação. Sua composição combina notas de ylang-ylang, rosa-damascena e jasmim, criando um aroma luminoso e harmonioso.

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Versátil, pode acompanhar compromissos profissionais, eventos e ocasiões especiais. É uma opção para mulheres que preferem perfumes florais refinados e atemporais.

2. Baccarat Rouge 540

O Baccarat Rouge 540 se destaca pela combinação de acordes ambarados, amadeirados e nuances adocicadas. Notas de açafrão e jasmim se unem a acordes ambarados e amadeirados, criando uma fragrância envolvente e facilmente reconhecível.

É indicado para quem gosta de perfumes com personalidade e presença marcante. Pode acompanhar jantares, eventos e ocasiões especiais, sendo recomendável começar com poucas borrifadas.

3. Hot Couture

O Hot Couture, da Givenchy, combina sensualidade e elegância em uma proposta frutada e amadeirada. A framboesa se destaca na abertura, enquanto notas florais e uma base amadeirada ajudam a criar profundidade.

É uma alternativa para mulheres que procuram um aroma ousado e sofisticado, especialmente para encontros, festas e eventos noturnos.

4. Libre

O Libre, da Yves Saint Laurent, combina a lavanda com a flor de laranjeira, criando um contraste entre frescor e feminilidade. A baunilha acrescenta calor à composição, tornando a fragrância envolvente e moderna.

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Pode ser usado tanto na rotina quanto em ocasiões especiais, dependendo da quantidade aplicada. É uma opção para mulheres que gostam de perfumes intensos e contemporâneos.

5. Chloé Eau de Parfum

O Chloé Eau de Parfum apresenta uma proposta floral romântica e elegante. A composição tradicional reúne notas de peônia, frésia, lichia e rosa, acompanhadas por nuances ambaradas e amadeiradas.

Seu aroma delicado e sofisticado combina com o dia a dia, encontros e eventos. É uma escolha interessante para quem aprecia perfumes florais femininos e versáteis.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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