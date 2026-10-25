4 perfumes adocicados para quem gosta de aromas envolventes e refinados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Do toque açucarado às notas quentes e amadeiradas, essas fragrâncias mostram como o dulçor pode ganhar diferentes interpretações na perfumaria.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os perfumes adocicados conquistam quem gosta de fragrâncias que despertam sensações de aconchego, sensualidade e personalidade.

Mas o dulçor na perfumaria está longe de se resumir a aromas que lembram açúcar ou sobremesas: ele também aparece em combinações florais, frutadas, ambaradas e amadeiradas, criando experiências olfativas bastante diferentes.

Na hora de escolher uma fragrância, vale observar quais notas aparecem na composição e como elas se equilibram.

Enquanto algumas opções apostam em acordes açucarados e descontraídos, outras seguem uma proposta mais intensa, com nuances quentes e sofisticadas.

Para quem deseja explorar esse universo, quatro perfumes nacionais apresentam caminhos distintos para aproveitar aromas doces sem abrir mão da personalidade.

4 perfumes femininos adocicados com aromas sofisticados

1. Egeo Dolce, do Boticário

Preço : R$ 164,90

: R$ 164,90 Volume: 90ml

Com perfil oriental gourmand, o Egeo Dolce aposta em uma combinação que remete ao universo das sobremesas. Entre os acordes destacados pela marca estão sorvete de framboesa, algodão-doce, marshmallow e baunilha.

O resultado segue uma proposta açucarada e descontraída, indicada para quem gosta de fragrâncias doces e com uma identidade olfativa divertida. É uma alternativa para quem prefere aromas que não passam despercebidos.

2. Eudora Rouge, da Eudora

Preço : R$ 244,90

: R$ 244,90 Volume: 75ml

O Eudora Rouge combina frutas, flores e notas quentes em uma composição chipre floral. Maçã vermelha, ameixa e jasmim aparecem entre os destaques, acompanhados por nuances amadeiradas, âmbar e notas cremosas.

Essa mistura cria um perfil mais intenso, que equilibra o lado frutado com uma base sofisticada. Pode agradar quem procura uma fragrância de presença marcante para encontros e ocasiões especiais.

3. Ilía Secreto, da Natura

Preço : R$ 159,92

: R$ 159,92 Volume: 50ml

O Ilía Secreto explora o lado floral adocicado da perfumaria. A composição reúne pera e notas frutadas na saída, flores como jasmim e orquídea no corpo e um fundo com baunilha, fava-tonka, âmbar, café e madeiras.

A combinação cria camadas que vão além do dulçor inicial, com nuances quentes e amadeiradas. É uma opção para quem gosta de fragrâncias que misturam delicadeza floral e um toque mais sensual.

4. Esplendor, da Granado

Preço : R$ 365,00

: R$ 365,00 Volume: 75ml

O Esplendor, da Granado, pertence à família oriental ambarada e combina baunilha, âmbar e cashmeran, uma nota amadeirada de caráter aconchegante. A composição também traz acordes florais, como rosa, frésia e peônia.

Em vez de apostar apenas no aspecto açucarado, a fragrância explora um dulçor mais quente, acompanhado por nuances amadeiradas. É uma alternativa para quem prefere perfumes envolventes, com perfil sofisticado e presença olfativa.

