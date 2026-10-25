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Perfume | Notícia

4 perfumes adocicados para quem gosta de aromas envolventes e refinados

Do toque açucarado às notas quentes e amadeiradas, essas fragrâncias mostram como o dulçor pode ganhar diferentes interpretações na perfumaria.

Por Myllena Wu Publicado em 25/10/2026 às 10:06
Perfume 'IlÌa Secreto"
Perfume 'IlÌa Secreto" - Divulgação/Natura

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Os perfumes adocicados conquistam quem gosta de fragrâncias que despertam sensações de aconchego, sensualidade e personalidade.

Mas o dulçor na perfumaria está longe de se resumir a aromas que lembram açúcar ou sobremesas: ele também aparece em combinações florais, frutadas, ambaradas e amadeiradas, criando experiências olfativas bastante diferentes.

Na hora de escolher uma fragrância, vale observar quais notas aparecem na composição e como elas se equilibram.

Enquanto algumas opções apostam em acordes açucarados e descontraídos, outras seguem uma proposta mais intensa, com nuances quentes e sofisticadas.

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Para quem deseja explorar esse universo, quatro perfumes nacionais apresentam caminhos distintos para aproveitar aromas doces sem abrir mão da personalidade.

4 perfumes femininos adocicados com aromas sofisticados

1. Egeo Dolce, do Boticário

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Com perfil oriental gourmand, o Egeo Dolce aposta em uma combinação que remete ao universo das sobremesas. Entre os acordes destacados pela marca estão sorvete de framboesa, algodão-doce, marshmallow e baunilha.

O resultado segue uma proposta açucarada e descontraída, indicada para quem gosta de fragrâncias doces e com uma identidade olfativa divertida. É uma alternativa para quem prefere aromas que não passam despercebidos.

2. Eudora Rouge, da Eudora

O Eudora Rouge combina frutas, flores e notas quentes em uma composição chipre floral. Maçã vermelha, ameixa e jasmim aparecem entre os destaques, acompanhados por nuances amadeiradas, âmbar e notas cremosas.

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Essa mistura cria um perfil mais intenso, que equilibra o lado frutado com uma base sofisticada. Pode agradar quem procura uma fragrância de presença marcante para encontros e ocasiões especiais.

3. Ilía Secreto, da Natura

O Ilía Secreto explora o lado floral adocicado da perfumaria. A composição reúne pera e notas frutadas na saída, flores como jasmim e orquídea no corpo e um fundo com baunilha, fava-tonka, âmbar, café e madeiras.

A combinação cria camadas que vão além do dulçor inicial, com nuances quentes e amadeiradas. É uma opção para quem gosta de fragrâncias que misturam delicadeza floral e um toque mais sensual.

4. Esplendor, da Granado

O Esplendor, da Granado, pertence à família oriental ambarada e combina baunilha, âmbar e cashmeran, uma nota amadeirada de caráter aconchegante. A composição também traz acordes florais, como rosa, frésia e peônia.

Em vez de apostar apenas no aspecto açucarado, a fragrância explora um dulçor mais quente, acompanhado por nuances amadeiradas. É uma alternativa para quem prefere perfumes envolventes, com perfil sofisticado e presença olfativa.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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