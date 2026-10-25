4 perfumes adocicados para quem gosta de aromas envolventes e refinados
Do toque açucarado às notas quentes e amadeiradas, essas fragrâncias mostram como o dulçor pode ganhar diferentes interpretações na perfumaria.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os perfumes adocicados conquistam quem gosta de fragrâncias que despertam sensações de aconchego, sensualidade e personalidade.
Mas o dulçor na perfumaria está longe de se resumir a aromas que lembram açúcar ou sobremesas: ele também aparece em combinações florais, frutadas, ambaradas e amadeiradas, criando experiências olfativas bastante diferentes.
Na hora de escolher uma fragrância, vale observar quais notas aparecem na composição e como elas se equilibram.
Enquanto algumas opções apostam em acordes açucarados e descontraídos, outras seguem uma proposta mais intensa, com nuances quentes e sofisticadas.
Para quem deseja explorar esse universo, quatro perfumes nacionais apresentam caminhos distintos para aproveitar aromas doces sem abrir mão da personalidade.
4 perfumes femininos adocicados com aromas sofisticados
1. Egeo Dolce, do Boticário
- Preço: R$ 164,90
- Volume: 90ml
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com perfil oriental gourmand, o Egeo Dolce aposta em uma combinação que remete ao universo das sobremesas. Entre os acordes destacados pela marca estão sorvete de framboesa, algodão-doce, marshmallow e baunilha.
O resultado segue uma proposta açucarada e descontraída, indicada para quem gosta de fragrâncias doces e com uma identidade olfativa divertida. É uma alternativa para quem prefere aromas que não passam despercebidos.
2. Eudora Rouge, da Eudora
- Preço: R$ 244,90
- Volume: 75ml
O Eudora Rouge combina frutas, flores e notas quentes em uma composição chipre floral. Maçã vermelha, ameixa e jasmim aparecem entre os destaques, acompanhados por nuances amadeiradas, âmbar e notas cremosas.
Essa mistura cria um perfil mais intenso, que equilibra o lado frutado com uma base sofisticada. Pode agradar quem procura uma fragrância de presença marcante para encontros e ocasiões especiais.
3. Ilía Secreto, da Natura
- Preço: R$ 159,92
- Volume: 50ml
O Ilía Secreto explora o lado floral adocicado da perfumaria. A composição reúne pera e notas frutadas na saída, flores como jasmim e orquídea no corpo e um fundo com baunilha, fava-tonka, âmbar, café e madeiras.
A combinação cria camadas que vão além do dulçor inicial, com nuances quentes e amadeiradas. É uma opção para quem gosta de fragrâncias que misturam delicadeza floral e um toque mais sensual.
4. Esplendor, da Granado
- Preço: R$ 365,00
- Volume: 75ml
O Esplendor, da Granado, pertence à família oriental ambarada e combina baunilha, âmbar e cashmeran, uma nota amadeirada de caráter aconchegante. A composição também traz acordes florais, como rosa, frésia e peônia.
Em vez de apostar apenas no aspecto açucarado, a fragrância explora um dulçor mais quente, acompanhado por nuances amadeiradas. É uma alternativa para quem prefere perfumes envolventes, com perfil sofisticado e presença olfativa.