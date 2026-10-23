5 perfumes de personalidade para mulheres que gostam de marcar presença

Um perfume pode dizer muito antes mesmo de você se apresentar. Conheça cinco fragrâncias com combinações de notas para quem gosta de deixar sua marca.

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Escolher um perfume vai além de encontrar um cheiro agradável. As notas olfativas, a maneira como elas se combinam e a evolução da fragrância na pele ajudam a construir uma identidade própria.

Para quem gosta de deixar uma impressão marcante, composições florais intensas, acordes amadeirados e nuances adocicadas oferecem caminhos diferentes para expressar personalidade.

Não existe uma única fórmula para um perfume marcante. Enquanto algumas fragrâncias apostam na sofisticação das flores e das madeiras, outras exploram contrastes frutados, acordes cremosos ou referências tropicais.

A seguir, veja cinco opções que apresentam propostas distintas para quem deseja escolher a próxima assinatura olfativa.

Quais são os perfumes femininos para quem gosta de marcar presença?

1. Elysée Succès, de O Boticário

Com perfil chipre especiado, o Elysée Succès combina rosa negra, peônia e ameixa a uma base que reúne cedro, oud, patchouli, baunilha e musk.

A composição equilibra nuances florais e frutadas com acordes amadeirados, criando uma fragrância de caráter sofisticado. É uma alternativa para quem procura uma perfumação intensa, com diferentes camadas olfativas.

2. La Victorie Intense, de Eudora

A combinação de pimenta rosa, tuberosa e madeiras quentes dá o tom dessa fragrância oriental amadeirada.

Mandarina e bergamota aparecem na saída, enquanto baunilha, patchouli e cashmere compõem o fundo.

O resultado é uma construção que aproxima o frescor das notas cítricas de um acabamento cremoso e envolvente.

3. Gigi, de Avatim

O Gigi segue uma direção floral oriental, com uma abertura frutada formada por romã, figo seco e seriguela. No coração, jasmim e orquídea introduzem o lado floral, enquanto cedro, almíscar e fava-tonca dão sustentação à composição.

A mistura de frutas, flores e notas amadeiradas cria uma proposta expressiva, que foge de um floral convencional.

4. Époque Tropical, de Granado

Mandarina, caju e cardamomo abrem essa fragrância amadeirada floral, que ganha corpo com magnólia, rosa e gerânio.

No fundo, sândalo, guaiaco e fava-tonca acrescentam profundidade. O contraste entre as notas frutadas e o acabamento amadeirado aproxima referências tropicais de uma construção mais encorpada.

5. Amburana ao Sol, de L’Occitane au Brésil

Para quem prefere perfumes com nuances quentes e adocicadas, Amburana ao Sol combina uma saída frutada a um buquê de flores brancas. No fundo, o âmbar cremoso e as notas carameladas dão à fragrância um aspecto envolvente.

A composição explora o encontro entre frescor frutado, flores e acordes quentes, sem depender apenas do dulçor.