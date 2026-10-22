7 produtos do Boticário para quem ama fragrâncias doces
Baunilha, marshmallow e caramelo aparecem em perfumes e hidratantes para quem gosta de aromas doces. Conheça as opções e os preços!
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Alguns aromas remetem a sobremesas, lembranças da infância ou momentos de aconchego. Na perfumaria, essa proposta aparece nas chamadas fragrâncias gourmand, que exploram notas associadas a alimentos e ingredientes doces, como baunilha, caramelo e marshmallow.
A preferência por esse perfil varia de pessoa para pessoa, mas ele oferece alternativas para quem busca aromas adocicados tanto em perfumes quanto nos cuidados corporais.
O Boticário reúne essas referências em produtos de diferentes categorias, incluindo colônia, body splash, cremes hidratantes e óleo corporal. Antes de escolher, vale observar a intensidade desejada, o tipo de produto e como ele se encaixa na rotina.
O que são fragrâncias gourmand e por que elas remetem ao conforto?
As fragrâncias gourmand exploram aromas doces e cremosos que podem lembrar ingredientes culinários.
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Um levantamento de social listening realizado pelo Boticário identificou mais de 1,13 milhão de menções relacionando cheiros e fragrâncias a emoções, memórias, pessoas ou experiências, entre mais de 4,4 milhões de conversas analisadas em 2026.
- Na análise de publicações selecionadas, amor e paixão representaram 39% das referências emocionais, enquanto conforto e calma corresponderam a 28%.
Os números refletem as conversas monitoradas pela marca, não necessariamente a percepção de toda a população brasileira. Além disso, a associação entre um aroma e determinada lembrança depende das experiências individuais.
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Quais perfumes e produtos corporais doces conhecer?
Marshmallow: Egeo Dolce Illusion
O Egeo Dolce Illusion Desodorante Colônia, de 90 ml, combina marshmallow s’mores e sorbet de groselha. A proposta mistura uma referência doce com um acorde frutado. O preço sugerido é de R$ 154,90.
Para complementar a perfumação, o Creme Hidratante Desodorante Corporal Egeo Dolce Illusion, de 250 g, tem preço sugerido de R$ 74,90. A versão corporal permite levar a mesma proposta olfativa para a rotina de cuidados com a pele.
Baunilha: Nativa SPA Baunilha Exclusive
Para quem prefere o aroma de baunilha, a linha Nativa SPA Baunilha Exclusive reúne produtos para diferentes etapas do cuidado corporal.
- O Creme Perfumado Desodorante Corporal, de 380 ml, tem preço sugerido de R$ 86,90, com oferta anunciada por R$ 69,90.
- Já o Óleo Glorioso Hidratante Desodorante Corporal, de 200 ml, custa R$ 94,90, com oferta por R$ 75,90. A fórmula do óleo contém óleos de quinoa e amêndoa.
Caramelo: Cuide-se Bem Deleite Caramelizado
A linha Cuide-se Bem Deleite Caramelizado aposta em uma fragrância inspirada no caramelo e oferece alternativas para perfumar a pele em diferentes momentos do dia.
A Loção Hidratante Desodorante Corporal, de 400 ml, tem preço sugerido de R$ 74,90 e promete hidratação por até 48 horas.
A Manteiga Hidratante Corporal, de 200 g, custa R$ 72,90 e apresenta textura cremosa. Para a limpeza, o Sabonete Líquido Corporal tem preço sugerido de R$ 52,90.
Já o Body Splash Desodorante Colônia, de 200 ml, custa R$ 92,90 e é uma opção para quem prefere uma perfumação corporal em formato de spray.