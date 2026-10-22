Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra 5 perfumes sofisticados para mulheres que exalam confiança e luxo e encontre a fragrância perfeita para marcar presença. Veja!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um perfume pode transformar a maneira como uma mulher expressa sua personalidade. Fragrâncias com notas florais, amadeiradas, adocicadas ou orientais ajudam a criar uma assinatura olfativa marcante, capaz de transmitir elegância, sensualidade e confiança.

Para quem gosta de aromas sofisticados, algumas opções se destacam pela combinação de ingredientes e pela identidade que deixam na pele.

Cada perfume apresenta uma proposta diferente, desde composições femininas e envolventes até fragrâncias intensas, ideais para quem prefere aromas que chamam a atenção.

5 perfumes envolventes para mulheres de luxo

1. I Want Choo Le Parfum

O I Want Choo Le Parfum, da Jimmy Choo, é uma fragrância moderna e sensual, ideal para quem gosta de perfumes com um toque glamouroso. Sua proposta combina nuances frutadas, florais e amadeiradas, criando um aroma envolvente e feminino.

É uma opção interessante para festas, jantares e encontros, especialmente para mulheres que gostam de fragrâncias com personalidade. Também pode ser usado durante o dia, com uma aplicação moderada.

2. Lily Gardénia

O Lily Gardénia, do Boticário, é uma alternativa para quem aprecia perfumes florais e elegantes. Inspirada na delicadeza das flores brancas, a fragrância apresenta uma proposta feminina e refinada, que combina com diferentes momentos.

Pode acompanhar compromissos cotidianos e ocasiões especiais, sendo uma escolha interessante para quem deseja transmitir elegância sem necessariamente apostar em aromas muito intensos.

3. La Nuit Trésor

O La Nuit Trésor, da Lancôme, é conhecido por sua proposta sensual e adocicada. A combinação de notas frutadas, florais e quentes cria uma fragrância envolvente, indicada para mulheres que gostam de perfumes marcantes.

Na composição tradicional, destacam-se a pera, a rosa, a baunilha e o patchouli, que contribuem para um aroma sofisticado e romântico. É uma opção especialmente interessante para encontros, festas e eventos noturnos.

4. Black Orchid

O Black Orchid, da Tom Ford, é uma fragrância intensa, com uma identidade olfativa que foge do floral tradicional. Sua composição original combina notas de trufa, orquídea negra, especiarias, patchouli e acordes amadeirados.

O resultado é um perfume profundo e misterioso, indicado para quem gosta de aromas marcantes e pouco convencionais. Pode ser uma boa escolha para eventos noturnos e ocasiões especiais. Como tem uma presença expressiva, vale começar com poucas borrifadas.

5. Una Infinito

O Una Infinito, da Natura, é uma opção para quem procura uma fragrância sofisticada de perfumaria nacional. A linha Una apresenta composições elaboradas, voltadas a quem gosta de perfumes que complementam o estilo pessoal.

É uma alternativa para diferentes momentos, desde compromissos cotidianos até ocasiões especiais, dependendo da versão e da intensidade da fragrância. Antes da compra, vale conferir as notas da apresentação escolhida para verificar se combinam com suas preferências.

