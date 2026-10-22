4 perfumes importados para quem prefere aromas florais refinados

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Elegantes sem seguir uma única fórmula, os perfumes florais podem destacar rosas, jasmim ou flores brancas. Confira 4 opções importadas!

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Os perfumes florais atravessam diferentes estilos de perfumaria, mas estão longe de ter todos o mesmo cheiro.

Enquanto algumas composições apostam em rosas e nuances delicadas, outras exploram flores brancas mais intensas ou combinam notas florais com acordes frutados. Essa variedade permite encontrar desde fragrâncias românticas e discretas até opções com maior presença olfativa.

Para quem gosta dessa família, conhecer as flores que aparecem na composição ajuda a entender a proposta de cada perfume antes da compra.

Entre os importados, Dior, Chanel, Gucci e Chloé têm fragrâncias que exploram diferentes interpretações do buquê floral, com combinações que vão do clássico ao contemporâneo.

Quais são os perfumes importados florais mais elegantes?

1. J’adore Eau de Parfum, da Dior

O J’adore Eau de Parfum aposta em um buquê floral luminoso, com ylang-ylang, rosa-damascena e jasmim.

A combinação segue uma proposta clássica, indicada para quem aprecia perfumes que valorizam diferentes nuances florais em uma mesma composição.

É uma alternativa para quem procura uma fragrância de perfil feminino e sofisticado, com flores ocupando o centro da experiência olfativa.

2. Chance Eau Tendre Eau de Parfum, da Chanel

Com uma composição floral frutada que reúne rosa e jasmim, o Chance Eau Tendre Eau de Parfum segue um caminho mais delicado e romântico.

A presença das notas frutadas diferencia a proposta de perfumes construídos exclusivamente em torno de um buquê floral.

A fragrância pode agradar quem prefere aromas suaves e refinados, sem abrir mão da combinação entre flores e frutas.

3. Gucci Bloom Eau de Parfum, da Gucci

Para quem gosta de florais mais expressivos, o Gucci Bloom Eau de Parfum reúne tuberosa, jasmim e trepadeira-rangoon.

A combinação cria uma composição centrada nas flores brancas, com uma proposta que remete à abundância de um jardim em floração.

Em vez de seguir um caminho frutado ou destacar apenas uma rosa delicada, a fragrância valoriza a presença floral. É uma opção para quem procura aromas com identidade olfativa ligada às flores.

4. Chloé Eau de Parfum, da Chloé

A rosa é o destaque do Chloé Eau de Parfum, acompanhada por nuances delicadas e atalcadas.

O resultado segue uma interpretação romântica da perfumaria floral, com uma proposta contemporânea e facilmente associada à família olfativa das rosas.

Pode interessar a quem prefere fragrâncias florais reconhecíveis, especialmente composições que equilibram delicadeza e personalidade.

