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Perfume | Notícia

5 perfumes nacionais inspirados em protagonistas de comédias românticas

E se suas protagonistas favoritas tivessem um perfume-assinatura? Conheça 5 fragrâncias nacionais que traduzem diferentes formas de viver o amor.

Por Myllena Wu Publicado em 21/10/2026 às 12:32
Imagem do filme de comédia romântica 'A Hipótese do Amor'
Imagem do filme de comédia romântica 'A Hipótese do Amor' - Divulgação/ Prime Video

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Toda comédia romântica tem uma personalidade própria: há a protagonista que transforma a paquera em um jogo, o casal que vive entre provocações e aquela paixão que aparece quando ninguém estava procurando.

E se essas histórias tivessem um cheiro? Na perfumaria, notas cítricas podem transmitir vivacidade, enquanto flores, frutas e acordes amadeirados ajudam a criar atmosferas que vão do flerte à sedução.

Com a primavera como cenário, selecionamos cinco fragrâncias nacionais que poderiam acompanhar protagonistas de filmes conhecidos.

A proposta é imaginar qual perfume combina com cada enredo, considerando a personalidade das personagens, os cenários e as reviravoltas que tornam essas histórias tão queridas.

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Quais perfumes nacionais combinam com comédias românticas famosas?

1. Como Perder um Homem em 10 Dias — Eudora Lyra Happy

Divulgação/Paramount (Everett Collection)/Eudora
Imagem do filme 'Como perder um homem em 10 dias' e o perfume Eudora Lyra Happy - Divulgação/Paramount (Everett Collection)/Eudora

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Andie Anderson, vivida por Kate Hudson, é divertida, inteligente e cheia de iniciativa. Em vez de esperar que o romance aconteça, ela transforma a conquista em uma missão — e o resultado é uma sequência de situações tão caóticas quanto charmosas.

O Lyra Happy, da Eudora, combina com esse espírito por reunir bergamota, mandarina, framboesa e pera na saída, flores como magnólia e jasmim no coração e um fundo de baunilha e patchouli.

O contraste entre frutas vibrantes e notas mais quentes traduz bem a mistura de humor, ousadia e charme que marca a personagem.

2. Todos Menos Você — Natura Kaiak Aventura Feminino

Divulgação/Amazon Prime/Natura
Imagem do filme 'Todos menos você' e o perfume Natura Kaiak Aventura Feminino - Divulgação/Amazon Prime/Natura

Bea e Ben, interpretados por Sydney Sweeney e Glen Powell, transformam a implicância em uma atração difícil de esconder. Com praias, festas e encontros sob o sol australiano, o filme tem uma atmosfera descontraída que pede um perfume fresco.

O Kaiak Aventura Feminino, da Natura, segue essa proposta com notas cítricas, verdes, aquáticas, florais e musk.

É uma associação para quem imagina o romance entre brisas, passeios ao ar livre e aquela tensão que surge quando duas pessoas insistem em dizer que não se suportam.

3. Uma Linda Mulher — O Boticário Elysée

Reprodução/Disney+/Divulgação/O Boticário
Imagem do filme 'Uma linda mulher' e o perfume O Boticário Elysée - Reprodução/Disney+/Divulgação/O Boticário

Vivian Ward, personagem de Julia Roberts, tem espontaneidade, humor e uma presença que não passa despercebida. Sua história mistura transformação pessoal, glamour e encontros que desafiam expectativas — do passeio pelas vitrines de Beverly Hills à inesquecível cena da ópera.

O Elysée, de O Boticário, combina mandarina, pimenta rosa e framboesa com notas florais, rosa e peônia. O fundo de patchouli, âmbar, sândalo e baunilha acrescenta profundidade à composição.

A mistura de brilho frutado, flores e madeiras combina com uma personagem que une irreverência e sofisticação sem perder a própria personalidade.

4. Amor a Toda Prova — Granado Jardim Real

Divulgação/Amazon Prime/Granado
Imagem do filme 'Amor a toda prova' e o perfume Granado Jardim Real - Divulgação/Amazon Prime/Granado

Em Amor a Toda Prova, a redescoberta da vida amorosa passa por inseguranças, conselhos inesperados e novas formas de enxergar os relacionamentos.

O charme urbano e a elegância de Jacob, vivido por Ryan Gosling, contrastam com a vulnerabilidade que aparece por trás das primeiras impressões.

O Jardim Real, da Granado, combina bergamota, mandarina e pimenta rosa com flor de laranjeira, jasmim sambac e magnólia. Sândalo, musk e patchouli completam a composição.

O resultado conversa com a ideia de um romance que começa com confiança e sedução, mas ganha outras camadas quando os personagens deixam as aparências de lado.

5. A Hipótese do Amor — L’Occitane au Brésil Luz de Amburana

Reprodução/Instagram (lilireinhart)/Divulgação/L’Occitane au Brésil
Imagem do filme 'A hipótese do amor' e o perfume L’Occitane au Brésil Luz de Amburana - Reprodução/Instagram (lilireinhart)/Divulgação/L’Occitane au Brésil

Na história de Olive Smith e Adam Carlsen, um namoro de mentira ganha contornos reais em meio à rotina acadêmica, aos experimentos e às emoções que os protagonistas tentam esconder. É um romance de aproximação gradual, em que a intimidade cresce nos pequenos gestos.

O Luz de Amburana, da L’Occitane au Brésil, tem uma proposta ambarada gourmand floral. A fragrância reúne bergamota, maçã e frutas tropicais na saída, magnólia, rosa e jasmim no coração e um fundo de âmbar, sândalo, baunilha e musk.

A combinação de flores e notas quentes combina com a atmosfera acolhedora de um romance que começa como um acordo racional e termina mexendo com os sentimentos.

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Como escolher um perfume para a primavera?

Não existe uma fragrância certa para cada história de amor, nem uma regra que determine qual perfume combina com cada pessoa.

A ideia é usar as notas olfativas como inspiração: cítricos e acordes aquáticos podem agradar a quem prefere frescor; flores e frutas oferecem combinações versáteis; já baunilha, âmbar e madeiras criam propostas mais envolventes.

Antes de escolher, experimente o perfume na pele e observe como o aroma evolui. Afinal, assim como nas comédias românticas, a primeira impressão pode ser apenas o começo da história.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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