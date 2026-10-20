5 perfumes masculinos de luxo para quem prefere elegância discreta

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Notas amadeiradas, especiarias e acordes aromáticos dão personalidade a cinco fragrâncias masculinas com propostas diferentes. Conheça as opções!

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Um bom perfume não precisa dominar o ambiente para ser lembrado. Para quem prefere uma elegância discreta, fragrâncias que equilibram especiarias, notas amadeiradas, acordes aromáticos e nuances adocicadas podem ser alternativas interessantes.

O segredo está em encontrar uma composição que combine com o estilo pessoal e com as ocasiões em que será usada.

Entre os perfumes masculinos, há opções que apostam no contraste entre frescor e calor, enquanto outras exploram notas mais intensas, como tabaco, baunilha e couro.

A seleção reúne cinco fragrâncias de marcas internacionais e da perfumaria árabe, com perfis diferentes para quem busca sofisticação sem depender de um único estilo olfativo.

Quais perfumes masculinos combinam com uma elegância discreta?

1. Asad, Lattafa

Eau de Parfum · 100 ml

O Asad combina pimenta-preta, abacaxi e tabaco na abertura. No coração, café, íris e patchouli acrescentam profundidade, enquanto baunilha, âmbar e madeiras secas aparecem no fundo.

A composição tem perfil quente, especiado e ambarado, uma possibilidade para quem gosta de perfumes com presença e nuances adocicadas.

2. Club de Nuit Intense Man, Armaf

Eau de Toilette · 105 ml

A fragrância começa com uma combinação frutada e cítrica de maçã, bergamota, groselha-preta, abacaxi e limão. Depois, surgem rosa, bétula e jasmim, seguidos por almíscar, âmbar, patchouli e baunilha.

O contraste entre frutas, flores e madeiras cria um perfil complexo, que pode agradar a quem procura um perfume com frescor inicial e fundo amadeirado.

3. The Secret, Banderas

Eau de Toilette · 200 ml

Com notas de hortelã, bergamota e toranja na saída, The Secret combina frescor com um coração especiado de cardamomo, canela, pimenta e acorde de licor de maçã.

Na base, aparecem madeiras, couro, almíscar, patchouli e baunilha. A mistura cria uma fragrância aromática e quente, indicada para quem gosta de contrastes entre notas frescas e especiarias.

4. Joop! Homme, Joop!

Eau de Toilette · 125 ml

Conhecido pelo perfil marcante e adocicado, Joop! Homme combina notas cítricas e florais com acordes quentes, como canela, baunilha e madeiras.

É uma opção para quem prefere perfumes com personalidade mais evidente, em vez de composições estritamente frescas. Por ter um perfil doce e intenso, vale experimentar na pele antes de escolher para o uso diário.

5. Attar Al Wesal, Al Wataniah

Eau de Parfum · 100 ml

O Attar Al Wesal combina lavanda, pera, hortelã, bergamota e limão na abertura. No coração, canela, sálvia e cominho acrescentam um toque especiado; a base reúne baunilha, âmbar, cedro e patchouli.

Embora seja comercializado na categoria masculina em algumas lojas, a fragrância é descrita como compartilhável, podendo agradar a diferentes preferências olfativas.

