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Perfume | Notícia

5 perfumes refinados para mulheres que gostam de se destacar

Descubra 5 perfumes refinados para mulheres que gostam de se destacar e encontre a fragrância ideal para marcar presença. Confira!

Por Eduarda Barreto Publicado em 19/10/2026 às 17:18
Perfume Coco Mademoiselle, da Chanel
Perfume Coco Mademoiselle, da Chanel - Divulgação

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Escolher um perfume vai muito além de encontrar uma fragrância agradável. Para muitas mulheres, o aroma é uma extensão da personalidade, uma forma de expressar estilo e deixar uma impressão marcante por onde passam.

Notas florais, acordes amadeirados, toques adocicados e combinações sofisticadas podem transformar a perfumaria em uma verdadeira assinatura pessoal.

Entre as opções disponíveis, algumas fragrâncias se destacam pela identidade olfativa e pela maneira como combinam elegância e presença.

Seja para acompanhar a rotina, marcar presença em um evento especial ou criar uma assinatura olfativa, essas cinco opções oferecem caminhos distintos para quem procura um perfume refinado e cheio de personalidade.

5 fragrâncias chiques perfeitas para mulheres elegantes

1. Prada Paradoxe

O Prada Paradoxe, da Prada, combina notas florais e ambaradas em uma fragrância moderna e feminina. A bergamota e a mandarina proporcionam frescor na abertura, enquanto a flor de laranjeira, a baunilha e os acordes almiscarados ajudam a criar um aroma envolvente.

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É uma opção para mulheres que procuram um perfume versátil, capaz de acompanhar compromissos profissionais, encontros e ocasiões especiais. Sua proposta combina delicadeza e intensidade, transmitindo uma imagem contemporânea e sofisticada.

2. Essencial Único

O Essencial Único, da Natura, é uma alternativa para quem aprecia perfumes com personalidade e presença. A linha Essencial aposta em composições elaboradas, voltadas a quem busca uma fragrância sofisticada e marcante.

Com uma proposta olfativa envolvente, é uma opção interessante para jantares, eventos e encontros. Antes da compra, vale conferir a versão exata do produto e suas notas, já que a linha Essencial reúne diferentes fragrâncias.

3. Alien

O Alien, da Mugler, é conhecido por sua assinatura olfativa intensa e reconhecível. Sua composição original destaca o jasmim, as notas amadeiradas de cashmeran e o âmbar branco, combinação que equilibra o floral luminoso com acordes quentes e envolventes.

Ideal para quem gosta de aromas expressivos, pode ser uma escolha para festas, encontros e eventos noturnos. Como tem uma presença marcante, vale começar com poucas borrifadas e ajustar a aplicação conforme a ocasião.

4. Floratta Red Passion

O Floratta Red Passion, do Boticário, é uma opção para quem prefere fragrâncias femininas com um toque adocicado e sensual. Sua proposta combina com mulheres que gostam de aromas envolventes e românticos, sem abrir mão de personalidade.

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O perfume pode ser usado em passeios, encontros e jantares, além de acompanhar a rotina de quem aprecia fragrâncias mais presentes. A quantidade aplicada pode ser ajustada de acordo com o ambiente e a preferência pessoal.

5. Coco Mademoiselle

O Coco Mademoiselle, da Chanel, combina frescor cítrico, elegância floral e profundidade amadeirada. A abertura traz notas de laranja, bergamota e mandarina, enquanto a rosa e o jasmim acrescentam feminilidade. O patchouli, o vetiver e a baunilha ajudam a compor uma base sofisticada.

Versátil, o perfume pode acompanhar tanto compromissos durante o dia quanto ocasiões especiais à noite. É uma alternativa para mulheres que gostam de fragrâncias elegantes, com uma combinação equilibrada de frescor e intensidade. 

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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