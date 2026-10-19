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Perfume | Notícia

5 perfumes femininos marcantes para quem gosta de fragrâncias elegantes

Uma fragrância pode traduzir personalidade sem precisar ser intensa demais. Veja 5 perfumes com combinações olfativas distintas, de árabes a clássicos

Por Myllena Wu Publicado em 19/10/2026 às 12:25
Imagem do perfume Her Secret Pink Absolu Banderas
Imagem do perfume Her Secret Pink Absolu Banderas - Divulgação/Beleza na Web

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Escolher um perfume vai além de encontrar um cheiro agradável: a fragrância pode expressar personalidade, acompanhar diferentes momentos e até se tornar uma marca registrada.

Para quem gosta de aromas elegantes, há opções que seguem caminhos distintos, das composições frutadas e adocicadas às combinações cítricas, florais e amadeiradas.

Entre os perfumes femininos disponíveis no mercado, algumas fragrâncias se destacam justamente pela combinação de notas e pela identidade olfativa.

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A seleção a seguir reúne cinco opções de marcas conhecidas e da perfumaria árabe, com propostas variadas para quem procura um aroma marcante sem precisar apostar sempre no mesmo estilo.

Quais perfumes femininos são elegantes e marcantes?

1. Sabah Al Ward Sugar, Al Wataniah

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Para quem aprecia perfumes doces, o Sabah Al Ward Sugar combina frutas vermelhas, como morango, framboesa, mirtilo e cereja, com jasmim e violeta.

Na base, baunilha, âmbar, almíscar e patchouli acrescentam nuances quentes e cremosas. O resultado é uma composição frutada e floral com perfil adocicado, interessante para quem gosta de fragrâncias envolventes.

2. CK IN2U For Her, Calvin Klein

Quem prefere um perfume com frescor pode considerar o CK IN2U For Her. A fragrância abre com toranja rosa, bergamota siciliana e folhas de groselha, evoluindo para notas de orquídea e cacto branco.

A base reúne cedro, âmbar e baunilha, equilibrando o lado cítrico com um fundo mais quente. É uma alternativa para quem busca uma composição floral fresca, sem abrir mão de nuances adocicadas.

3. Yara, Lattafa

Popular entre os perfumes árabes, o Yara tem perfil doce, tropical e cremoso. A composição combina tangerina, orquídea e heliotrópio na abertura, seguida por acordes gourmand e frutas tropicais.

Baunilha, almíscar e sândalo aparecem no fundo, criando uma sensação olfativa mais quente e macia. É uma opção para quem gosta de fragrâncias adocicadas com nuances florais e frutadas.

4. Her Secret Pink Absolu, Banderas

Com uma proposta floral e ambarada, o Her Secret Pink Absolu mistura bergamota e pêra às notas de rosa, peônia e flor de amendoeira. O fundo reúne âmbar, fava tonka, baunilha e vetiver, acrescentando profundidade à composição.

A combinação pode agradar a quem procura um perfume floral com doçura e um acabamento mais quente, especialmente para ocasiões em que prefere fragrâncias envolventes.

5. Amor Amor, Cacharel

Clássico da perfumaria lançado em 2003, o Amor Amor combina notas frutadas e cítricas, como groselha preta, tangerina e toranja, com um coração floral de jasmim, rosa e lírio-do-vale.

Na base, baunilha, almíscar, âmbar e cedro ajudam a equilibrar o frescor inicial com um lado adocicado. O frasco de 30 ml também é uma alternativa para quem prefere um tamanho compacto.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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