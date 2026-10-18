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Perfume | Notícia

5 perfumes de luxo para quem gosta de fragrâncias refinadas

Descubra 5 perfumes de luxo absoluto para quem ama fragrâncias refinadas e encontre a opção perfeita para destacar sua elegância. Confira!

Por Eduarda Barreto Publicado em 18/10/2026 às 9:04
Perfume Libre, de Yves Saint Laurent
Perfume Libre, de Yves Saint Laurent - Divulgação

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Perfumes sofisticados vão além de uma fragrância agradável: eles ajudam a expressar personalidade, estilo e elegância.

Com combinações de notas florais, amadeiradas, orientais e aromáticas, algumas composições se destacam pela identidade olfativa marcante e pela experiência que proporcionam ao longo do dia.

Cada um apresenta uma proposta diferente, desde aromas florais delicados até composições intensas e sensuais.

5 perfumes femininos clássicos de luxo

1. Chanel Nº 5

O Chanel Nº 5 é um dos perfumes mais emblemáticos do mundo. Lançado em 1921, tornou-se referência de elegância e mantém uma identidade olfativa atemporal.

Sua composição combina aldeídos e notas florais, com destaque para rosa e jasmim. O resultado é uma fragrância complexa e marcante, ideal para quem aprecia perfumes clássicos.

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A opção combina com eventos formais e ocasiões especiais. Como tem personalidade própria, vale experimentar na pele antes de comprar.

2. Una Artisan

O Una Artisan, da Natura, é uma alternativa nacional para quem busca uma fragrância com proposta sofisticada. A linha Una explora combinações elaboradas, voltadas para quem aprecia perfumes com presença e personalidade.

É uma opção para variar os aromas do cotidiano ou acompanhar ocasiões especiais. Antes da compra, vale conferir as notas oficiais da versão disponível e testar a fragrância na pele para avaliar sua evolução.

3. Guerlain Shalimar

O Guerlain Shalimar, lançado em 1925, é um clássico da perfumaria francesa. Sua composição combina notas cítricas com acordes de baunilha, âmbar e nuances amadeiradas, criando um aroma quente e envolvente.

É indicado para quem gosta de perfumes intensos e tradicionais, especialmente para jantares, eventos noturnos e ocasiões especiais. Como sua presença pode ser marcante, a aplicação moderada ajuda a manter o aroma confortável.

4. Lily Le Parfum

O Lily Le Parfum, de O Boticário, é uma opção para quem aprecia fragrâncias florais sofisticadas. A linha Lily é conhecida por explorar flores brancas em composições que combinam feminilidade e intensidade.

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O perfume pode agradar quem busca um aroma elegante para eventos e momentos especiais. Para descobrir se combina com seu gosto, experimente na pele e observe como a fragrância evolui ao longo das horas.

5. Libre

O Libre, de Yves Saint Laurent, combina notas florais e aromáticas, com destaque para lavanda e flor de laranjeira. Essa combinação cria uma fragrância moderna, que equilibra frescor, elegância e sensualidade.

Versátil, pode acompanhar produções profissionais, encontros e eventos noturnos. É uma boa alternativa para quem deseja um perfume marcante com uma proposta contemporânea.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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