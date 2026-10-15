Guarda-roupa olfativo: como escolher perfumes para cada ocasião

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Ter mais de um perfume não significa abandonar sua identidade. A proposta é explorar diferentes facetas do próprio estilo com várias fragrâncias.

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Assim como as roupas mudam conforme o compromisso, o clima e o estilo de cada pessoa, o perfume também pode acompanhar diferentes momentos da rotina.

A ideia do guarda-roupa olfativo parte dessa comparação: em vez de manter uma única fragrância para todas as situações, é possível alternar aromas de acordo com a preferência pessoal e a impressão que se deseja transmitir.

O interesse por essa relação entre perfumaria e identidade aparece também nas plataformas digitais.

Segundo um levantamento do TikTok citado pela plataforma, as buscas por “perfume ideal pra mim” cresceram 452% entre junho e agosto de 2026, em comparação com os três meses anteriores.

Nesse contexto, o Boticário destaca diferentes famílias olfativas e fragrâncias de seu portfólio como possibilidades para compor esse repertório. Mas como escolher os aromas sem transformar a ideia em uma lista de compras obrigatória?

O que é um guarda-roupa olfativo?

O conceito consiste em ter à disposição fragrâncias diferentes para alternar conforme a ocasião, a temperatura, o ambiente ou simplesmente a vontade do dia.

Não se trata de abandonar um perfume favorito, mas de ampliar as possibilidades de uso da perfumaria como parte do estilo pessoal.

“Não ter uma única fragrância assinatura passa longe de ser falta de personalidade. Pelo contrário: ter mais de uma é uma forma incrível de se expressar e revelar as diferentes facetas da sua essência em cada momento”, afirma César Veiga, perfumista do Grupo Boticário.

Na prática, não existe uma quantidade ideal de perfumes para montar esse repertório. A escolha pode começar com duas fragrâncias de propostas distintas e crescer conforme o interesse e o orçamento de cada pessoa.

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Como escolher perfumes para cada ocasião?

Para a rotina e os dias quentes

Fragrâncias frescas, cítricas e aromáticas podem ser boas opções para quem prefere aromas mais leves durante o dia. A escolha também pode considerar o ambiente de trabalho, a duração do compromisso e a intensidade desejada.

Um exemplo do portfólio do Boticário é o Floratta Blue Crystal, floral aldeídico com notas de bergamota, alecrim, flores e musk. No segmento masculino, o Zaad Eau de Parfum combina bergamota, cedro, nuances cítricas e amadeiradas.

Para encontros e eventos noturnos

Quem busca uma fragrância mais intensa pode explorar composições com notas amadeiradas, especiadas, ambaradas ou adocicadas.

Elas podem funcionar como alternativas para jantares, festas e ocasiões em que a pessoa deseja uma presença olfativa mais marcante, embora a preferência individual continue sendo o principal critério.

Entre os exemplos citados pelo Boticário estão o Floratta Rose Sucrée, que destaca a rosa-damascena, a gardênia e notas amadeiradas, e o Zaad Infinity, uma composição amadeirada fresca com notas minerais, salgadas e cítricas.

Para variar sem comprar vários frascos

Montar um guarda-roupa olfativo não exige adquirir uma fragrância para cada compromisso. Uma alternativa é identificar quais aromas já fazem parte da coleção e observar em quais situações são mais agradáveis de usar.

Também vale experimentar perfumes na pele antes de comprar, já que a percepção da fragrância pode mudar durante sua evolução.

