O Boticário aposta em frescor intenso com o lançamento de Clash Extreme
Descubra a novidade de O Boticário e encante-se com o frescor intenso da nova fragrância Clash Extreme para o seu dia a dia. Confira!
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O Boticário apresenta Clash Extreme, novo Eau de Toilette masculino que propõe uma interpretação mais intensa da fragrância Clash.
O lançamento combina um blend aromático de lavanda, sálvia e alecrim com notas de figo, unindo frescor e intensidade em uma composição voltada à alta performance e ao lifestyle.
Conheça a fragrância Clash Extreme
Um dos diferenciais do lançamento é o blend aromático duas vezes mais concentrado em comparação ao utilizado em Clash Regular.
Os ingredientes são obtidos por meio de um processo de extração em alta pressão e baixa temperatura, desenvolvido para aproveitar o potencial dos componentes aromáticos.
A fragrância abre com notas de Timur Pepper, notas marinhas e carambola. No corpo, o figo se combina ao ylang-ylang e ao blend de lavanda, sálvia e alecrim. Já o fundo traz vetiver, cashmeran e musk, que complementam a composição.
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Lançada em 2025, a marca Clash amplia seu portfólio com uma proposta que aproxima a perfumaria do universo dos treinos e da superação de desafios. O frasco segue uma estética moderna e minimalista, alinhada ao conceito do produto.
“Buscamos trazer mais intensidade para esse lançamento, unindo tendências do mercado da perfumaria global, com a adição do figo à dupla concentração do blend de aromáticos extraídos sob alta pressão e baixa temperatura”, destaca Patricia Angelucci, diretora de Marketing de Perfumaria Masculina e Cuidados Masculinos.
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O blend aromático de lavanda, sálvia e alecrim apresenta concentração duas vezes maior em comparação ao utilizado em Clash Regular.