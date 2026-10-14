O Boticário aposta em frescor intenso com o lançamento de Clash Extreme

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra a novidade de O Boticário e encante-se com o frescor intenso da nova fragrância Clash Extreme para o seu dia a dia. Confira!

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O Boticário apresenta Clash Extreme, novo Eau de Toilette masculino que propõe uma interpretação mais intensa da fragrância Clash.

O lançamento combina um blend aromático de lavanda, sálvia e alecrim com notas de figo, unindo frescor e intensidade em uma composição voltada à alta performance e ao lifestyle.

Conheça a fragrância Clash Extreme

Clash Extreme - Divulgação/O Boticário

Um dos diferenciais do lançamento é o blend aromático duas vezes mais concentrado em comparação ao utilizado em Clash Regular.

Os ingredientes são obtidos por meio de um processo de extração em alta pressão e baixa temperatura, desenvolvido para aproveitar o potencial dos componentes aromáticos.

A fragrância abre com notas de Timur Pepper, notas marinhas e carambola. No corpo, o figo se combina ao ylang-ylang e ao blend de lavanda, sálvia e alecrim. Já o fundo traz vetiver, cashmeran e musk, que complementam a composição.

Lançada em 2025, a marca Clash amplia seu portfólio com uma proposta que aproxima a perfumaria do universo dos treinos e da superação de desafios. O frasco segue uma estética moderna e minimalista, alinhada ao conceito do produto.

“Buscamos trazer mais intensidade para esse lançamento, unindo tendências do mercado da perfumaria global, com a adição do figo à dupla concentração do blend de aromáticos extraídos sob alta pressão e baixa temperatura”, destaca Patricia Angelucci, diretora de Marketing de Perfumaria Masculina e Cuidados Masculinos.

Linha Clash Extreme tem body spray e shower gel

Clash Extreme Eau de Toilette 95 ml

Clash Extreme - Divulgação/O Boticário

Preço: R$ 184,90

Body Spray Desodorante Clash Extreme 100 ml

Clash Extreme - Divulgação/O Boticário

Preço: R$ 52,90

Shower Gel Cabelo, Corpo e Barba Clash Extreme 150 g

Clash Extreme - Divulgação/O Boticário

Preço: R$ 52,90

O blend aromático de lavanda, sálvia e alecrim apresenta concentração duas vezes maior em comparação ao utilizado em Clash Regular.

