4 perfumes femininos leves para quem não gosta de aromas muito doces
Para quem prefere aromas discretos, algumas fragrâncias podem combinar melhor com a rotina. Veja 4 sugestões e entenda suas características.
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Nem todo mundo se identifica com perfumes marcantes, adocicados ou que deixam um rastro intenso por onde passam.
Para algumas pessoas, a preferência está em fragrâncias que transmitam frescor, tragam uma sensação de limpeza ou combinem notas florais e cítricas sem um dulçor predominante.
Esse perfil pode ser interessante para quem procura uma opção para o trabalho, os compromissos cotidianos ou os dias mais quentes.
Ainda assim, vale lembrar que a percepção de uma fragrância varia conforme a pele e a sensibilidade olfativa de cada pessoa.
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A família olfativa e as notas ajudam a orientar a escolha, mas experimentar o perfume antes da compra continua sendo uma boa estratégia.
Quais perfumes femininos são leves e pouco doces?
1. Floratta Blue, de O Boticário
O Floratta Blue é uma alternativa para quem gosta de fragrâncias delicadas, com perfil floral almiscarado.
Sua proposta combina suavidade e conforto, sem ter o dulçor intenso como característica central. É uma opção a considerar por quem procura um perfume versátil para acompanhar a rotina, especialmente se a preferência for por aromas discretos.
2. Néroli Orchidée, da L’Occitane au Brésil
Com perfil cítrico e floral, o Néroli Orchidée pode agradar quem busca uma fragrância luminosa e refrescante.
O neroli, ingrediente associado ao universo da perfumaria floral cítrica, combina com essa proposta mais arejada. É uma alternativa para quem prefere perfumes que não tenham o aspecto açucarado de algumas composições florais e frutadas.
3. Citrus Brasilis, da Granado
Para quem prioriza o frescor, o Citrus Brasilis entra como uma opção de perfil cítrico e revigorante. Fragrâncias dessa família costumam ser associadas a uma sensação vibrante, que pode funcionar bem durante o dia e em períodos de temperaturas elevadas.
É uma escolha a considerar por quem gosta de aromas mais luminosos e quer fugir de composições intensamente adocicadas.
4. Ekos Frescor Maracujá, da Natura
O Ekos Frescor Maracujá aposta em uma proposta frutada e fresca, marcada pela acidez característica da fruta.
Em vez de seguir o caminho de perfumes com perfil gourmand, que remetem a sobremesas e ingredientes açucarados, a fragrância busca uma sensação mais vibrante. Pode agradar quem gosta de aromas frutados, mas prefere uma interpretação menos doce e mais refrescante.