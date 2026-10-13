4 perfumes femininos leves para quem não gosta de aromas muito doces

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para quem prefere aromas discretos, algumas fragrâncias podem combinar melhor com a rotina. Veja 4 sugestões e entenda suas características.

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Nem todo mundo se identifica com perfumes marcantes, adocicados ou que deixam um rastro intenso por onde passam.

Para algumas pessoas, a preferência está em fragrâncias que transmitam frescor, tragam uma sensação de limpeza ou combinem notas florais e cítricas sem um dulçor predominante.

Esse perfil pode ser interessante para quem procura uma opção para o trabalho, os compromissos cotidianos ou os dias mais quentes.

Ainda assim, vale lembrar que a percepção de uma fragrância varia conforme a pele e a sensibilidade olfativa de cada pessoa.

A família olfativa e as notas ajudam a orientar a escolha, mas experimentar o perfume antes da compra continua sendo uma boa estratégia.

Quais perfumes femininos são leves e pouco doces?

1. Floratta Blue, de O Boticário

O Floratta Blue é uma alternativa para quem gosta de fragrâncias delicadas, com perfil floral almiscarado.

Sua proposta combina suavidade e conforto, sem ter o dulçor intenso como característica central. É uma opção a considerar por quem procura um perfume versátil para acompanhar a rotina, especialmente se a preferência for por aromas discretos.

2. Néroli Orchidée, da L’Occitane au Brésil

Com perfil cítrico e floral, o Néroli Orchidée pode agradar quem busca uma fragrância luminosa e refrescante.

O neroli, ingrediente associado ao universo da perfumaria floral cítrica, combina com essa proposta mais arejada. É uma alternativa para quem prefere perfumes que não tenham o aspecto açucarado de algumas composições florais e frutadas.

3. Citrus Brasilis, da Granado

Para quem prioriza o frescor, o Citrus Brasilis entra como uma opção de perfil cítrico e revigorante. Fragrâncias dessa família costumam ser associadas a uma sensação vibrante, que pode funcionar bem durante o dia e em períodos de temperaturas elevadas.

É uma escolha a considerar por quem gosta de aromas mais luminosos e quer fugir de composições intensamente adocicadas.

4. Ekos Frescor Maracujá, da Natura

O Ekos Frescor Maracujá aposta em uma proposta frutada e fresca, marcada pela acidez característica da fruta.

Em vez de seguir o caminho de perfumes com perfil gourmand, que remetem a sobremesas e ingredientes açucarados, a fragrância busca uma sensação mais vibrante. Pode agradar quem gosta de aromas frutados, mas prefere uma interpretação menos doce e mais refrescante.

