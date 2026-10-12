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Perfume | Notícia

4 perfumes femininos para mulheres que amam fragrâncias elegantes e delicadas

Flores brancas, notas cítricas e acordes adocicados aparecem em fragrâncias com propostas distintas. Conheça 4 opções para quem quer perfume delicado

Por Myllena Wu Publicado em 12/10/2026 às 10:17
Imagem do perfume Néroli Orchidée
Imagem do perfume Néroli Orchidée - Divulgação/L’Occitane en Provence

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Encontrar um perfume feminino que transmita elegância sem parecer intenso demais depende muito das preferências de cada pessoa.

Enquanto algumas fragrâncias apostam no frescor das notas cítricas, outras combinam flores brancas, acordes frutados e toques adocicados para criar aromas mais envolventes.

Para quem gosta de uma perfumação delicada, os florais são um caminho possível, mas não o único.

A combinação de ingredientes e o equilíbrio entre as notas ajudam a definir a personalidade de cada composição, que pode ir de uma proposta romântica e discreta a uma fragrância mais cremosa e marcante.

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Entre as opções de marcas como O Boticário, Eudora, Natura e L’Occitane en Provence, há perfumes com diferentes interpretações dessa elegância. Confira quatro alternativas para conhecer e identificar qual combina mais com seu estilo.

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Quais perfumes femininos são elegantes e delicados?

1. L’eau de Lily, de O Boticário

Com perfil floral suave e luminoso, o L’eau de Lily é uma alternativa para quem prefere uma fragrância fresca e romântica.

A proposta combina com quem busca um perfume discreto para acompanhar a rotina, sem deixar de lado a feminilidade característica das composições florais.

2. Niina Secrets Bloom, de Eudora

Para quem gosta de flores com uma nuance mais cremosa, o Niina Secrets Bloom combina tuberosa e flores brancas com pêssego e sândalo.

O resultado proposto pela composição é um floral feminino com um toque moderno, interessante para quem procura algo além do frescor tradicional.

3. Ilía Plena, da Natura

O Ilía Plena reúne flores brancas, jasmim e rosa, acompanhados por notas de frutas vermelhas e um fundo adocicado de baunilha e cumaru.

Essa combinação faz dele uma opção para quem aprecia perfumes florais com maior profundidade e uma nuance envolvente.

4. Néroli Orchidée, da L’Occitane en Provence

O Néroli Orchidée combina néroli, orquídea branca e jasmim com notas cítricas. A proposta floral cítrica privilegia uma sensação luminosa e leve, sendo uma alternativa para quem prefere aromas delicados e atemporais.

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Como escolher um perfume feminino delicado?

Antes de escolher, vale pensar em quais famílias olfativas mais agradam. Florais suaves tendem a combinar com quem busca uma perfumação romântica; notas cítricas podem trazer uma impressão mais fresca; já baunilha, sândalo e outros acordes adocicados ou cremosos acrescentam profundidade.

Também é importante experimentar a fragrância na própria pele, pois a percepção do aroma pode variar de pessoa para pessoa. Se possível, observe como o perfume evolui após a aplicação e se a intensidade continua agradável ao longo do dia.

Mais do que seguir tendências, a melhor escolha é aquela que combina com suas preferências e com as ocasiões em que você pretende usar a fragrância.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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