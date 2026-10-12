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Perfume | Notícia

4 perfumes femininos icônicos que toda mulher sonha em ter

Confira 4 perfumes femininos icônicos que são verdadeiros clássicos da perfumaria e que toda mulher sonha em ter na sua coleção. Veja!

Por Eduarda Barreto Publicado em 12/10/2026 às 12:11
Perfume Chanel Nº 5
Perfume Chanel Nº 5 - Divulgação

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Alguns perfumes vão muito além de uma fragrância agradável: eles se tornam símbolos de elegância, personalidade e sofisticação.

Com composições marcantes, frascos reconhecidos no mundo inteiro e histórias que atravessam gerações, certos clássicos conquistaram um lugar especial no universo da perfumaria feminina.

Cada um tem uma identidade própria, capaz de agradar a diferentes estilos e ocasiões, desde quem prefere aromas tradicionais e refinados até quem busca uma fragrância doce e envolvente.

Se você está pensando em investir em um perfume especial ou quer conhecer melhor os clássicos da perfumaria, confira quatro opções que continuam despertando o desejo de mulheres ao redor do mundo.

4 fragrâncias icônicas para toda mulher ter em sua coleção

1. Chanel Nº 5, da Chanel

Lançado em 1921, o Chanel Nº 5 é um dos perfumes mais emblemáticos da história da perfumaria. Associado ao luxo e à sofisticação, ele conquistou gerações com sua composição complexa e identidade clássica.

A fragrância combina aldeídos e notas florais, com destaque para a rosa e o jasmim. O resultado é um aroma refinado e marcante, ideal para quem prefere perfumes tradicionais, sem depender das tendências do momento.

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Seu frasco minimalista e a associação com a atriz Marilyn Monroe também ajudaram a consolidar sua imagem na cultura popular.

  • Preço: R$ 1.030
  • Volume: 100ml 

2. J'adore, da Dior

O J'adore, da Dior, foi lançado em 1999 e se tornou um dos perfumes mais reconhecidos da marca. Sua proposta floral sofisticada transmite uma sensação de feminilidade e luminosidade.

A composição reúne notas florais associadas ao ylang-ylang, à rosa e ao jasmim, criando um aroma elegante e envolvente. O frasco dourado, com curvas que lembram uma joia, reforça a identidade luxuosa da fragrância.

  • Preço: R$ 788,90
  • Volume: 50ml.

3. La Vie Est Belle, da Lancôme

Lançado em 2012, o La Vie Est Belle, da Lancôme, conquistou espaço entre os perfumes femininos mais desejados, especialmente entre quem prefere aromas doces e envolventes.

Sua composição combina notas florais e gourmand, com destaque para a íris, a baunilha e o pralinê. Essa mistura cria uma fragrância adocicada, cremosa e marcante, cuja intensidade pode variar conforme a pele e a quantidade aplicada.

O frasco, conhecido como Le Sourire de Cristal, tem linhas curvas e um detalhe que lembra uma fita, acompanhando a proposta otimista do nome, que significa “a vida é bela”, em francês.

  • Preço: R$ 686,90
  • Volume: 50ml

4. Good Girl, de Carolina Herrera

O Good Girl, de Carolina Herrera, ganhou notoriedade pela fragrância envolvente e pelo frasco em formato de salto alto. Lançado em 2016, o perfume combina notas florais e acordes adocicados, criando uma identidade moderna e sensual.

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Na composição, o jasmim e a tuberosa trazem um lado floral, enquanto a tonka e o cacau contribuem para o aspecto mais quente e doce. O resultado é uma fragrância marcante, frequentemente associada a ocasiões noturnas.

O frasco em formato de sapato de salto alto é um dos elementos mais reconhecidos da perfumaria feminina e reforça a proposta de ousadia e feminilidade da marca.

  • Preço: R$577,90
  • Volume: 50ml

Como escolher o perfume ideal?

Apesar de serem clássicos desejados, os quatro perfumes atendem a preferências diferentes. Antes de escolher, considere o estilo de fragrância que mais combina com você:

  • Chanel Nº 5: para quem gosta de perfumes clássicos e sofisticados.
  • J'adore: para quem prefere aromas florais elegantes.
  • La Vie Est Belle: para quem ama fragrâncias doces e envolventes.
  • Good Girl: para quem busca um perfume sensual e marcante.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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