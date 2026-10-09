Soul Brasileira Lá Vem Ela: Hinode lança kit iluminador com body splash e óleo corporal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A novidade reúne 2 produtos para perfumar, hidratar e iluminar a pele. Veja o que vem no kit da Hinode e quanto custa a edição limitada.

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Produtos que combinam perfumação e luminosidade ganharam espaço nas rotinas de beleza, especialmente para quem gosta de deixar a pele com um aspecto iluminado sem abrir mão da hidratação.

De olho nessa proposta, a Hinode lançou a edição limitada Soul Brasileira Lá Vem Ela, um kit que reúne body splash e óleo iluminador em uma caixa especial.

Com preço anunciado de R$ 159,90, o conjunto reúne dois produtos com funções diferentes: enquanto a bruma corporal perfuma e proporciona brilho, o óleo foi desenvolvido para realçar a luminosidade da pele e deixá-la com toque aveludado.

As fórmulas incluem ingredientes hidratantes e componentes associados à proposta de iluminação, mas a escolha depende do tipo de acabamento desejado e da preferência por fragrâncias.

O que vem no kit Soul Brasileira Lá Vem Ela, da Hinode?

1. Body Splash

O body splash pertence à família olfativa floral vibrante. A fragrância combina água de coco e mandarina com notas florais. A fórmula contém mica natural, responsável pelo efeito iluminador, e ingredientes hidratantes, como a betaína.

Esse componente é obtido por meio do reaproveitamento de um subproduto da produção de açúcar de origem sustentável, processo conhecido como upcycling. A proposta é aproveitar matérias-primas que poderiam ser descartadas.

2. Óleo Iluminador

O segundo item utiliza partículas refletoras de luz para realçar a aparência luminosa da pele. A fórmula combina esqualano, óleo de girassol, óleo de semente de uva e vitamina E, ingredientes empregados em produtos de cuidados corporais.

Segundo a marca, o óleo tem índice de naturalidade de 90%, é vegano e dermatologicamente testado.

Essas características dizem respeito à composição e aos testes informados pela fabricante e não substituem a avaliação das necessidades específicas de cada pele.

Quanto custa o kit da Hinode e onde comprar?

O kit Soul Brasileira Lá Vem Ela tem preço anunciado de R$ 159,90 e chega ao mercado em edição limitada. Para consultar estoque e condições de compra, vale verificar os canais oficiais da Hinode ou a rede de consultores da marca.