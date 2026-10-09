Body splash mini vale a pena? Veja como usar a versão para corpo e cabelo

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Para quem gosta de ter a fragrância perto, o tamanho do frasco também faz diferença. Veja uma novidade de beleza que reúne seis opções compactas.

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Manter uma fragrância por perto nem sempre combina com carregar um frasco grande na bolsa. Para quem passa o dia fora de casa, divide a rotina entre trabalho e compromissos ou gosta de reaplicar o aroma ao longo do dia, versões compactas podem ser uma alternativa prática.

É nessa proposta que a Giovanna Baby apresenta seis versões mini de seus body splashes para corpo e cabelo.

A novidade reúne três fragrâncias da linha Metais — Gold, Turquoise e Rosé — e outras três opções conhecidas do portfólio da marca: Classic, Blanc Vanilla e Blue.

A ideia é oferecer diferentes perfis olfativos em embalagens menores, que facilitam o transporte e permitem levar o produto para além da rotina em casa.

Quais são as vantagens de um body splash mini?

O principal diferencial do formato compacto é a praticidade. Por ocupar menos espaço do que embalagens maiores, ele pode ser levado na bolsa ou na mala e usado em diferentes momentos do dia.

No caso dos lançamentos da Giovanna Baby, os produtos são indicados para perfumar tanto o corpo quanto os cabelos.

O tamanho também pode facilitar a alternância entre fragrâncias, especialmente para quem prefere aromas diferentes conforme a ocasião.

Ainda assim, a escolha depende do gosto pessoal: o formato mini, por si só, não determina a intensidade nem a duração da perfumação.

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Quais fragrâncias fazem parte da coleção mini da Giovanna Baby?

Imagem dos body splashes em versão mini - Divulgação/Giovanna Baby

1. Gold

Da linha Metais, combina notas frutadas e gourmand. Amora, bergamota e pera aparecem junto de acordes de cassis, chantili, baunilha e marshmallow, formando uma proposta adocicada.

2. Turquoise

Também da linha Metais, segue a família chipre floral, que combina características florais com um perfil olfativo mais marcante.

3. Rosé

A terceira opção da linha Metais mistura referências orientais e florais, com uma proposta que une notas envolventes e delicadas.

4. Classic

A versão Classic aposta em um perfil descrito pela marca como clássico e harmonioso, com perfumação suave para corpo e cabelos.

5. Blanc Vanilla

A fragrância combina bergamota, frésia e baunilha, reunindo notas frescas e um acorde adocicado.

6. Blue

Com proposta fresca e floral, apresenta notas de jasmim, rosa e ylang-ylang.

Como escolher e usar uma versão mini de body splash?

Antes de comprar, vale considerar quais aromas você costuma usar e em quais situações pretende levar o produto. Fragrâncias adocicadas, florais ou frescas podem agradar a preferências diferentes, por isso conhecer as notas ajuda na escolha.

Outro ponto é conferir as orientações de uso na embalagem, especialmente porque os produtos são destinados ao corpo e aos cabelos. A reaplicação deve respeitar as instruções do fabricante.