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Perfume | Notícia

3 body splashes para a primavera: conheça a coleção da Braé

Nem toda fragrância leve tem o mesmo perfil: algumas apostam em flores, acordes frutados ou até aquáticos. Conheça as novidades da Braé para a estação

Por Myllena Wu Publicado em 09/10/2026 às 9:47
Imagem dos três body splashes para celebrar a primavera
Imagem dos três body splashes para celebrar a primavera - Divulgação/Braé

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Com a chegada da primavera e a proximidade dos dias mais quentes, fragrâncias com propostas frescas e leves podem ganhar espaço na rotina.

Para quem gosta de variar o perfume conforme o momento, os body splashes são uma alternativa de perfumação corporal, geralmente associada a uma aplicação mais descomplicada.

A Braé, marca conhecida principalmente por seus produtos capilares, ampliou a parceria com a influenciadora Ana Paula Siebert para o segmento de fragrâncias.

A coleção reúne três body splashes — Perfect Muse, Peach Blossom e Shine Glow — com perfis olfativos diferentes, que vão de notas florais e ambaradas a acordes frutados e aquáticos.

Quais são os body splashes da Braé com Ana Paula Siebert?

1. Perfect Muse: floral com fundo ambarado

O Perfect Muse combina notas florais com uma base ambarada e levemente amadeirada. A proposta é indicada para quem prefere fragrâncias com perfil elegante e uma presença mais marcante, sem abrir mão de uma saída fresca e luminosa.

2. Peach Blossom: frutado e romântico

Para quem gosta de perfumes com um toque adocicado, o Peach Blossom aposta no pêssego acompanhado por um buquê floral. A combinação segue uma linha mais suave e romântica, com destaque para o caráter frutado da composição.

3. Shine Glow: notas aquáticas e florais

O Shine Glow apresenta uma proposta mais fresca, com notas aquáticas e florais. A base é descrita como discreta, característica que combina com a ideia de uma fragrância para acompanhar a rotina, passeios ao ar livre e diferentes momentos do dia.

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Qual é a diferença entre body splash e perfume?

Os body splashes são produtos de perfumação corporal que costumam ser associados a uma experiência mais leve. Já a intensidade e a duração de um perfume dependem de fatores como concentração, composição, aplicação e características da pele.

Por isso, a escolha não precisa se limitar à estação do ano. O perfil olfativo também conta:

  • quem prefere fragrâncias mais adocicadas pode se interessar pelo Peach Blossom;
  • quem gosta de acordes florais com fundo ambarado pode considerar o Perfect Muse;
  • e quem busca uma proposta aquática e floral pode experimentar o Shine Glow.

Para comparar as opções antes da compra, vale consultar os canais oficiais de venda da Braé e verificar a disponibilidade de cada fragrância.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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