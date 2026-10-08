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Perfume | Notícia

O Boticário lança Lily L’Or Elixir com Philippine Leroy-Beaulieu na campanha

Philippine Leroy-Beaulieu estreia nas campanhas do Boticário com uma fragrância que leva o clássico Lily para uma proposta mais concentrada e intensa.

Por Myllena Wu Publicado em 08/10/2026 às 11:53 | Atualizado em 08/10/2026 às 11:58
Imagem do Lily L&rsquo;Or Elixir, com Philippine Leroy-Beaulieu
Imagem do Lily L’Or Elixir, com Philippine Leroy-Beaulieu - Divulgação/O Boticário (Marinhero Films)

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O Boticário escolheu a atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu para estrelar a campanha de Lily L’Or Elixir, novo perfume que chega ao mercado no ano em que a marca Lily completa 20 anos.

Conhecida internacionalmente pelo papel de Sylvie em Emily In Paris, Philippine se torna a primeira celebridade internacional a protagonizar uma campanha do Boticário.

O lançamento marca uma nova etapa para a linha, que surgiu em 2006 com a proposta de aproximar a marca do segmento de perfumaria premium.

Agora, Lily ganha uma versão Elixir, categoria associada a uma concentração maior de matérias-primas aromáticas. A campanha parte do conceito “O extraordinário leva tempo” para relacionar a novidade à trajetória de duas décadas da fragrância.

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Como é o novo Lily L’Or Elixir, do Boticário?

Divulgação/O Boticário
Imagem novo lançamento de O Boticário, Lily L’Or Elixir Imagem novo lançamento de O Boticário, Lily L’Or Elixir - Divulgação/O Boticário

A nova fragrância chega com a maior concentração olfativa da história de Lily. Segundo a marca, o produto tem o dobro da concentração de óleos essenciais em comparação com a linha tradicional e promete até 12 horas de fixação.

A composição combina o lírio já associado à identidade de Lily com o chamado Lírio Dourado, trabalhado pela técnica de co-enfleurage, além de Vanilla de Madagascar. A criação é assinada pelos perfumistas Tanguy Guesnet e Anne Flipo.

A proposta é apresentar uma interpretação mais concentrada e intensa do universo olfativo que acompanha Lily desde seu lançamento.

Quem é Philippine Leroy-Beaulieu, estrela da campanha?

Divulgação/O Boticário
Imagem: Philippine Leroy-Beaulieu estrela campanha do novo Lily L’Or Elixir, do Boticário Imagem: Philippine Leroy-Beaulieu estrela campanha do novo Lily L’Or Elixir, do Boticário - Divulgação/O Boticário

Philippine Leroy-Beaulieu é uma atriz francesa que ganhou projeção internacional especialmente por interpretar Sylvie Grateau na série Emily In Paris. A escolha da atriz coloca um rosto conhecido do público internacional à frente da campanha de Lily L’Or Elixir.

No filme de lançamento, Philippine aparece apresentando a nova fragrância a partir do conceito “O extraordinário leva tempo”, que também faz referência aos processos envolvidos na criação do perfume.

Quando Lily L’Or Elixir chega às lojas?

Divulgação/O Boticário
Imagem novo lançamento de O Boticário, Lily L’Or Elixir Imagem novo lançamento de O Boticário, Lily L’Or Elixir - Divulgação/O Boticário

O novo perfume do Boticário chega às lojas em 27 de outubro de 2026. O lançamento também será acompanhado por outros produtos inspirados na fragrância, incluindo o Acetinado Lily L’Or, itens para cabelos e produtos para casa.

A novidade foi apresentada em um jantar realizado em São Paulo, que reuniu cerca de 40 convidados, entre profissionais de imprensa, celebridades e integrantes do Clube da Perfumaria. O encontro marcou os 20 anos de Lily e a apresentação da nova fragrância.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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