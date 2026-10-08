Hinode Blossy: conheça o novo perfume feminino inspirado na Itália

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A Hinode busca traduzir o imaginário italiano em um perfume feminino de proposta leve, com flores e prosecco entre seus principais conceitos.

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A Hinode apresenta o Blossy, novo perfume feminino inspirado na ideia de La Dolce Vita, expressão italiana associada ao prazer de aproveitar os pequenos momentos do cotidiano.

A novidade parte de referências à feminilidade italiana e propõe uma fragrância pensada para acompanhar diferentes momentos, não apenas ocasiões especiais.

O conceito também aparece na campanha de lançamento, que acompanha três mulheres em um dia cercado por flores, frutas, sobremesas e prosecco.

Em vez de retratar uma rotina perfeitamente planejada, o filme aposta em risadas, dança improvisada e momentos espontâneos entre amigas.

Como é o perfume Blossy, da Hinode?

O Blossy pertence à família olfativa Floral Vibrante.

A saída combina flor de laranjeira, coco e pera, criando o início da composição.

No corpo, aparece o Italian Bouquet, formado por jasmim, ylang-ylang e rosa.

Já o fundo reúne sândalo, baunilha e musk, completando a pirâmide olfativa da fragrância.

A referência à rosa italiana também está presente no conceito do lançamento, ao lado do prosecco, usado pela marca como uma das inspirações para representar a atmosfera de La Dolce Vita.

O que significa a inspiração em La Dolce Vita?

No conceito do Blossy, La Dolce Vita representa a valorização dos pequenos prazeres do dia a dia.

A ideia é não esperar por uma ocasião especial para aproveitar momentos como tomar um café ao sol, fazer um almoço sem pressa ou simplesmente se perfumar para si mesma.

Essa proposta aparece na campanha da fragrância, que contrapõe imagens cuidadosamente produzidas a situações mais espontâneas. As personagens dividem momentos entre amigas e deixam espaço para risadas e improvisos.

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Quanto custa o perfume Blossy?

O Blossy, da Hinode, custa R$ 152,91 à vista. A proposta do lançamento é aproximar a perfumaria da rotina, seguindo o conceito “Blossy. Floresça todos os dias”.

A fragrância foi apresentada pela marca como uma opção para diferentes momentos do cotidiano, dentro da proposta feminina e solar de sua campanha.

