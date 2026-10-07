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Perfume | Notícia

4 hábitos que podem estar prejudicando a fixação do seu perfume

Se o cheiro parece desaparecer rápido demais, vale observar a rotina: alguns cuidados simples antes, durante e depois da aplicação fazem diferença.

Por Myllena Wu Publicado em 07/10/2026 às 11:23
Imagem ilustrativa de uma mulher cheirando um perfume
Imagem ilustrativa de uma mulher cheirando um perfume - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Você escolhe um perfume, aplica pela manhã e, algumas horas depois, já tem a impressão de que o cheiro desapareceu.

Antes de culpar a fragrância, porém, vale olhar para a maneira como ela é usada. A duração percebida de um aroma pode variar conforme a pele, o ambiente e até a forma de aplicação.

Alguns hábitos também merecem atenção porque podem interferir na experiência com o perfume ou, no caso do armazenamento, na própria conservação da fragrância. Pele muito seca, atrito na aplicação, banheiro e suor intenso estão entre os pontos que vale repensar.

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Quais hábitos podem fazer o perfume durar menos?

1. Aplicar a fragrância em pele ressecada

A hidratação da pele é um ponto importante antes de borrifar o perfume. Quando está muito seca, ela tende a ter menos oleosidade na superfície, o que pode contribuir para uma percepção mais rápida do desaparecimento do aroma.

Uma alternativa é aplicar antes um hidratante sem fragrância, deixando-o assentar na pele. A hidratação ajuda a preservar a barreira cutânea, e especialistas também recomendam o uso de produtos sem perfume quando há tendência ao ressecamento ou à sensibilidade.

2. Esfregar os pulsos depois de borrifar

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É um gesto quase automático: aplicar o perfume em um pulso, encostar no outro e esfregar. O problema é que o atrito não é necessário e pode interferir na maneira como a fragrância se desenvolve na pele.

Em vez disso, basta borrifar e deixar secar naturalmente. Assim, as diferentes notas podem evoluir sem a fricção entre as duas superfícies.

3. Guardar o perfume no banheiro

Apesar de ser um lugar prático para deixar cosméticos, o banheiro não é o melhor ambiente para conservar fragrâncias. Isso porque calor, umidade, luz e variações de temperatura podem acelerar alterações na composição do perfume ao longo do tempo.

O ideal é escolher um espaço fresco, seco e protegido da luz direta, como uma gaveta ou armário. Também vale evitar deixar o frasco exposto em locais que esquentam durante o dia.

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4. Aplicar logo depois de suar muito

Depois de atividade física ou de passar bastante tempo no calor, a pele está mais quente e apresenta suor e oleosidade. Além de modificar o cheiro percebido, essa combinação pode dificultar uma aplicação mais uniforme da fragrância.

Por isso, se a intenção é reaplicar o perfume, vale primeiro limpar e secar a pele. O suor, por si só, também está relacionado ao odor corporal, já que a interação entre suor, oleosidade, células da pele e microrganismos pode produzir diferentes cheiros.

Como fazer o perfume durar mais na pele?

Não existe uma regra capaz de garantir a mesma duração para todas as pessoas. A própria percepção de uma fragrância muda conforme a pele e as condições do ambiente.

Ainda assim, manter a pele hidratada, evitar esfregar o perfume, aplicar sobre a pele limpa e seca e armazenar o frasco corretamente são cuidados simples que ajudam a aproveitar melhor a fragrância e a perceber por mais tempo aquilo que você escolheu usar.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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