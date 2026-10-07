10 perfumes BORNTOSTANDOUT® chegam ao Brasil; veja notas e preços

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Perfumaria sul-coreana ganha novas opções no Brasil com uma seleção que vai de Eau de Parfum a Extrait Extrême, com diferentes concentrações e perfis.

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A perfumaria de nicho costuma abrir espaço para combinações que fogem das famílias olfativas mais previsíveis — e a chegada da sul-coreana BORNTOSTANDOUT® ao Brasil segue justamente essa direção.

A marca desembarca no país com dez fragrâncias distribuídas entre as linhas Dirty & Sticky, Dark & Drunk e Extrait Extrême, com propostas que passam por acordes gourmand, frutas, bebidas, madeiras e oud.

Fundada em Seul por Jun Lim em 2022, a BORNTOSTANDOUT® construiu sua identidade em torno da ideia de usar a fragrância como forma de expressão individual. A própria marca se apresenta como uma casa de perfumaria que questiona códigos tradicionais do setor.

No Brasil, a distribuição é feita pela Excellence Comercial e os perfumes estão disponíveis em perfumarias selecionadas.

Quais perfumes da BORNTOSTANDOUT® chegam ao Brasil?

Imagem do perfume Fig Porn - Divulgação/BORNTOSTANDOUT

Dirty & Sticky: perfumes gourmand

A coleção reúne cinco Eau de Parfum de 50 ml, com preço sugerido de R$ 2.117 cada. A linha aposta principalmente em construções doces, cremosas e frutadas.

Dirty Rice : arroz basmati, leite, peônia, amêndoa, sândalo, cedro e musk.

: arroz basmati, leite, peônia, amêndoa, sândalo, cedro e musk. Dirty Heaven : jasmim, néroli, fava-tonka, açafrão, baunilha, ambroxan e musk.

: jasmim, néroli, fava-tonka, açafrão, baunilha, ambroxan e musk. Sugar Addict : açúcar, canela, cacau, café, baunilha, rum e madeira de cashmere.

: açúcar, canela, cacau, café, baunilha, rum e madeira de cashmere. Choco Loco : cacau, licor, caramelo, leite condensado, chantilly, baunilha e marshmallow.

: cacau, licor, caramelo, leite condensado, chantilly, baunilha e marshmallow. Fig Porn: figo, pera, bergamota, cedro, peônia, rosa turca, âmbar, baunilha e sândalo.

A coleção Eau de Parfum da marca trabalha com concentração de 30% a 40%, segundo a própria BORNTOSTANDOUT®.

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Dark & Drunk: frutas e acordes alcoólicos

Imagem do perfume Indecent Cherry - Divulgação/BORNTOSTANDOUT

A segunda seleção tem duas fragrâncias de 50 ml, também com preço sugerido de R$ 2.117. O perfil é mais marcado por notas frutadas, especiadas e acordes associados a bebidas.

Drunk Lovers combina frutas vermelhas, bergamota, brandy, gengibre, pimenta, baunilha, canela e musk. Já Indecent Cherry mistura cereja doce e ácida, amêndoa, açafrão, rosa, morango, baunilha, âmbar e patchouli.

O que são os perfumes Extrait Extrême da BORNTOSTANDOUT®?

Black Mango, Black Guava e Oud Candy

A linha Extrait Extrême reúne três perfumes de 50 ml, com preço sugerido de R$ 2.935 cada. A concentração fica entre 55% e 62%, e as fragrâncias passam por três meses de maturação em Onggi, cerâmica tradicional coreana, segundo a marca.

Black Mango, criado por Violaine Collas, combina manga, óleo essencial de laranja, mango lassi, baunilha Bourbon, oud, couro e sândalo. Black Guava, de Suzy Le Helley, traz goiaba, cardamomo, mandarina de Madagascar, oud, peônia, rosa e patchouli.

Imagem do perfume Sugar Addict - Divulgação/BORNTOSTANDOUT

Já Oud Candy parte do açúcar mascavo, leite e castanhas, antes de ganhar flores brancas, oud, açafrão, madeiras escuras, caramelo, baunilha e couro.

Com as três linhas, a chegada da BORNTOSTANDOUT® amplia no mercado brasileiro a oferta de perfumes de perfil mais concentrado e propostas olfativas que transitam entre o gourmand, o frutado, o amadeirado e o licoroso.

