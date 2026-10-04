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Perfume | Notícia

Lancôme lança Idôle Peach ‘N Roses com Olivia Rodrigo

Conheça o novo Idôle Peach 'N Roses da Lancôme, a fragrância perfeita que combina doçura e atitude no seu dia a dia. Descubra esse novo cheiro!

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/10/2026 às 8:35
Idôle Peach ‘N Roses
Idôle Peach ‘N Roses - Divulgação

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A Lancôme apresenta Idôle Peach ‘N Roses, novo Eau de Parfum da linha Idôle. A fragrância aposta em uma combinação floral frutada, com pêssego, rosa e frutas vermelhas em uma proposta doce, fresca e intensa.

O lançamento chega após Idôle Power e acompanha a nova fase da linha, que tem a cantora e compositora Olivia Rodrigo, vencedora de três GRAMMY®, como embaixadora global da marca.

Fragrância combina pêssego e rosa

Criada pelas perfumistas Shyamala Maisondieu, Nadège Le Garlantezec e Adriana Medina, da Givaudan, Idôle Peach ‘N Roses destaca o Peach Orpur™, extrato natural de pêssego da Givaudan.

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A fragrância combina a acidez da fruta com pétalas de rosa, criando uma interpretação mais suculenta e intensa. A composição também conta com frutas vermelhas e o absoluto de rosa Damascena.

Pirâmide olfativa

  • Notas de topo: frutas vermelhas vibrantes;
  • Notas de coração: pêssego;
  • Notas de base: rosa Damascena aveludada.

Olivia Rodrigo estrela campanha

Olivia Rodrigo protagoniza a campanha de Idôle Peach ‘N Roses, que aposta em uma estética marcada pelo contraste entre laranja intenso e preto vinil.

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Discos de vinil, pêssegos maduros e pétalas de rosa aparecem nas imagens e no filme, reforçando a proposta jovem e irreverente da fragrância.

A direção é assinada pelo duo nova-iorquino 91 Rules, enquanto as imagens da campanha foram produzidas pela dupla criativa Sofia e Mauro.

Frasco ganha tom de pêssego

Divulgação
Idôle Peach ‘N Roses - Divulgação

O frasco mantém a silhueta característica da linha Idôle e recebe um acabamento translúcido em tom de pêssego, inspirado na luminosidade de um pôr do sol.

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A embalagem também conta com uma tampa em rosé gold e um portal circular no centro, elemento associado à identidade da linha e à ideia de colocar cada mulher no centro da cena.

Preços e tamanhos

Idôle Peach ‘N Roses, de Lancôme, está disponível nas versões de 25 ml, 50 ml e 100 ml. Os preços sugeridos são de R$ 509,00, R$ 779,00 e R$ 1.069,00, respectivamente.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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