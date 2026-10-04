4 perfumes com cheiro de riqueza que conquistam sem exageros
Elegância pode aparecer na escolha do perfume. Conheça 4 fragrâncias com propostas diferentes, mas que contam com perfumação associada a luxo discreto
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Existe uma diferença entre um perfume marcante e uma fragrância que simplesmente transmite sensação de sofisticação.
Para quem prefere a segunda opção, combinações equilibradas de flores, madeiras, frutas e notas adocicadas podem criar uma presença elegante sem necessariamente dominar o ambiente.
O chamado “cheiro de riqueza” não é uma categoria oficial da perfumaria, mas virou uma maneira popular de descrever fragrâncias associadas a uma imagem mais refinada.
Nessa seleção, quatro perfumes nacionais exploram esse conceito de formas diferentes — do floral clássico ao aroma mais confortável.
Quais perfumes femininos passam uma sensação de luxo discreto?
1. O Boticário - Lily
O Lily Eau de Parfum é a escolha mais clássica da seleção. A fragrância tem o lírio como assinatura e combina o caráter floral com outras flores e um fundo de madeiras, criando uma composição que transita entre o feminino e o sofisticado.
É uma opção que combina especialmente com quem gosta de perfumes arrumados e reconhecíveis, mas não procura necessariamente uma fragrância extremamente doce ou carregada.
2. Eudora - Rosé
Mais glamouroso, o Eudora Rosé aposta em uma construção que mistura frutas e flores. Entre as notas estão pera, maçã, acorde de espumante rosé, flores, baunilha e âmbar.
A combinação traz um lado mais adocicado à seleção, mas sem abandonar a proposta feminina. É uma alternativa para quem associa sofisticação a uma perfumação mais envolvente e festiva.
3. Natura - Una Artisan
Para fugir do caminho mais óbvio, o Una Artisan aparece como uma escolha de perfil mais elaborado. A fragrância faz parte da linha Natura Una e conversa com a ideia de uma perfumaria refinada, menos dependente de notas doces para chamar atenção.
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É o tipo de perfume que pode funcionar para quem prefere transmitir elegância pela composição e pela personalidade da fragrância, em vez de apostar em uma presença excessivamente intensa.
4. L'Occitane - Chamego
Mais delicado e confortável, o Chamego, da L'Occitane, fecha a seleção por um caminho diferente. A proposta é feminina e sofisticada, mas com uma sensação mais acolhedora.
É uma alternativa para quem gosta da ideia de perfume elegante para o cotidiano e prefere uma fragrância que acompanhe a produção sem necessariamente se tornar o elemento principal dela.