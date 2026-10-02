Natura Ekos apresenta nova fragrância inspirada na baunilha da Amazônia

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Conheça a nova fragrância de Natura Ekos inspirada na riqueza e no aroma único da baunilha da Amazônia. Encante-se com as novidades!

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Nas redes sociais, a busca por fragrâncias que remetem a sobremesas se tornou um fenômeno de comportamento.

As pesquisas por fragrâncias gourmand cresceram mais de 60%, impulsionadas pela febre do #smelledible no TikTok.

A baunilha se consolidou como o ingrediente favorito da Geração Z e passou a ocupar uma memória olfativa associada ao conforto.

Com a popularização da família gourmand, que já representa 12% dos lançamentos mundiais no início de 2026, a nota acabou relacionada principalmente a aromas açucarados.

Dark Vanilla explora novas facetas da baunilha

É nesse contexto que ganha força a tendência Dark Vanilla, que aposta em releituras mais intensas, amadeiradas e sofisticadas do ingrediente.

A Baunilha Amazônica surge como uma expressão dessa proposta, explorando uma faceta menos conhecida e mais complexa da matéria-prima.

A espécie se desenvolve em árvores altas e, durante os períodos de florescimento e frutificação, transforma o ar ao redor com sua presença olfativa.

Quando maduras, suas sementes escuras caem no solo e revelam um perfume de maior densidade orgânica, trazendo à tona uma interpretação diferente da baunilha.

Baunilha Amazônica ganha perfil quente e amadeirado

A fragrância Baunilha Amazônica apresenta um perfil quente, amendoado e encorpado, com nuances amadeiradas.

A composição desloca a baunilha de seu território mais previsível e apresenta uma identidade própria, com uma interpretação mais madura e sofisticada.

A proposta também explora a forma natural do ingrediente para despertar surpresa e curiosidade por meio de suas características aromáticas.

Natura Ekos aposta em novos rituais de cuidado

A partir dessa nova faceta, surge a linha Natura Ekos Baunilha Amazônica, que leva a força botânica do ingrediente para os rituais de cuidado do dia a dia.

A coleção reúne formulações desenvolvidas para combater o ressecamento da pele, com o dobro de poder de hidratação logo na primeira aplicação.

A tecnologia também proporciona uma cobertura olfativa contínua, aliando hidratação da pele e fixação da fragrância por até 14 horas.

Ekos Fava combina três variedades de baunilha

A narrativa ganha uma interpretação mais elaborada com o Natura Eau de Parfum Ekos Fava. A fragrância combina Baunilha Amazônica, Baunilha Baiana e Baunilha Bourbon.

A composição reúne a cremosidade das favas com madeiras escuras e especiarias, criando um perfil mais denso e sofisticado.

A fragrância também pode ser utilizada na técnica de layering, que consiste em criar uma perfumação em camadas. Aplicado sobre a pele previamente hidratada com a linha corporal de Baunilha Amazônica, o Eau de Parfum combina a hidratação à perfumação, criando um rastro mais intenso.

Baunilha ganha nova interpretação na beleza

A proposta de Ekos Fava e Ekos Baunilha Amazônica é explorar novas possibilidades para um dos ingredientes mais conhecidos da perfumaria.

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Em um cenário de mudanças climáticas que pressionam a produção global, a indústria da beleza também busca alternativas mais sustentáveis e diversificadas.

A Natura utiliza extratos aromáticos altamente concentrados, obtidos a partir de pequenas quantidades cuidadosamente coletadas, para ampliar o valor da matéria-prima.



Assim, perfumaria e bodycare se encontram em uma proposta que combina inovação de formulação, biodiversidade brasileira e uma nova perspectiva para o mercado de beleza.

Confira os lançamentos de Natura Ekos

1. Eau de Parfum Ekos Fava

Natura Ekos Baunilha Amazônica - Divulgação

Fragrância de alta perfumaria arquitetada a partir da combinação de três extratos: Baunilha Amazônica, Baunilha Baiana e Baunilha Bourbon.

O perfil olfativo cruza o teor amadeirado escuro e notas especiadas com a cremosidade natural das favas, entregando uma assinatura densa, adulta e de alta fixação na pele.

2. Frescor Ekos Baunilha Amazônica

Natura Ekos Baunilha Amazônica - Divulgação

Desenvolvido para o uso diário, o desodorante colônia traduz a assinatura olfativa da linha em uma estrutura mais fluida. A composição entrega a faceta bruta e amadeirada da espécie nativa com maior volatilidade.

O produto atua como uma camada de perfumação complementar, equilibrando a leveza exigida pela categoria com o perfil quente e amendoado da baunilha.

3. Desodorante Hidratante Corporal Ekos Baunilha Amazônica

Natura Ekos Baunilha Amazônica - Divulgação

Fórmula desenvolvida para neutralizar quadros de ressecamento cutâneo. O produto entrega o dobro de capacidade de hidratação na primeira aplicação e forma um filme protetor que retém o perfil olfativo amendoado e amadeirado por até 48 horas.

A fórmula também serve como base estrutural para a técnica de perfumação em camadas.

4. Sabonete em Barra Puro Vegetal Cremoso Ekos Baunilha Amazônica

Natura Ekos Baunilha Amazônica - Divulgação

Produzido com óleos vegetais extraídos da biodiversidade brasileira, o sabonete limpa a derme sem remover sua barreira natural de proteção.

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A formulação prepara o tecido cutâneo para a absorção dos ativos hidratantes da coleção e estabelece o primeiro contato com o perfil olfativo da baunilha em estado bruto.

5. Creme Hidratante para as Mãos Ekos Baunilha Amazônica

Natura Ekos Baunilha Amazônica - Divulgação

Com textura densa e rápida absorção, o produto é direcionado para a restauração da pele exposta das extremidades.

A composição reduz o aspecto de ressecamento de forma imediata e fixa o rastro aromático da baunilha, garantindo nutrição e cobertura olfativa contínua.

6. Óleo Monofásico Desodorante Corporal Ekos Baunilha Amazônica

Natura Ekos Baunilha Amazônica - Divulgação

Formulado para reforçar a proteção da pele, o produto cria uma camada lipídica que atua na retenção hídrica do tecido cutâneo.

A textura emoliente entrega o perfil olfativo amadeirado e quente do ativo de maneira concentrada, intensificando a experiência aromática e potencializando a proteção contra o ressecamento diário.

Onde encontrar?

Os lançamentos Natura Ekos Fava e Natura Ekos Baunilha Amazônica estão disponíveis nas lojas físicas Natura, no e-commerce e com a Consultora de Beleza Natura mais próxima.

A marca também incentiva o uso de refis, de acordo com a disponibilidade de cada produto.

