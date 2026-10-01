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Perfume | Notícia

Cuide-se Bem lança bag charm colecionável inspirado na vaquinha de Deleite

Encante-se com o novo bag charm colecionável da vaquinha de Deleite lançado por Cuide-se Bem. Veja como garantir a sua loção hidratante hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/10/2026 às 12:47
Cuide-se Bem Deleite
Cuide-se Bem Deleite - Divulgação

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Acessórios que antes apareciam apenas como complementos do look ganharam protagonismo e passaram a traduzir gostos, referências e personalidade.

Entre as tendências que conquistaram espaço na moda estão os charms, inspirados nos tradicionais chaveiros e objetos colecionáveis.

Segundo um estudo da Joor, em 2025, as buscas por bag charms cresceram 168% no Google e 700% no Pinterest.

O movimento acompanha a mudança na forma de usar esses acessórios, que passaram a ocupar um papel de destaque em bolsas, mochilas e outros itens do dia a dia.

Boticário transforma vaquinha de Deleite em charm

Divulgação
Charm Cuide-se Bem Deleite - Divulgação

Atento à tendência, o Boticário apresenta o Charm Cuide-se Bem Deleite, um chaveiro inspirado na tradicional vaquinha da linha. Em edição limitada, o acessório conta com uma argola que facilita a aplicação e pode ser usado em bolsas, mochilas, nécessaires e estojos.

A novidade amplia a presença de Deleite para além dos produtos de beleza e aposta na personalização como forma de expressão. O acessório também reforça a conexão da linha com a comunidade de fãs, que já reconhece a vaquinha como um dos principais símbolos de Deleite.

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De acordo com o Boticário, a linha é a mais vendida e citada da família Cuide-se Bem e representa 23% das mais de 98 mil menções à marca nos últimos dois anos. A partir dessa relação com a comunidade Deleite Lovers, surgiu a ideia de levar a personagem para fora das embalagens.

“Em Deleite, a vaquinha já virou um código da linha — a própria comunidade chama os produtos como ‘o creme da vaquinha’. Então, por que não fazer a ela sair da embalagem e expandir o nosso ponto de contato?”, explica Bruna Nunes, diretora de marketing de corpo e banho do Grupo Boticário.

Promoção para completar o nécessaire

Para acompanhar o lançamento do Charm Cuide-se Bem Deleite, a marca preparou uma promoção com 20% de desconto na linha Deleite. Na compra da Loção Desodorante Hidratante Cuide-se Bem Deleite ou Deleite Chocolatudo + Charm da Vaquinha, o consumidor também economiza R$ 22.

A campanha explora diferentes formas de usar o acessório, conectando moda, lifestyle e autocuidado. A proposta é que a vaquinha possa acompanhar diferentes momentos da rotina, seja como complemento de um look ou como detalhe em bolsas e outros objetos.

Onde encontrar o Charm Cuide-se Bem Deleite

O Charm Cuide-se Bem Deleite já está disponível nas lojas físicas do país, no e-commerce e no aplicativo do Boticário para Android e iOS. O produto também pode ser adquirido com revendedores por meio do

Encontre Boticário e pelo WhatsApp oficial da marca, no número 0800 744 0010. Nas lojas físicas, os consumidores também podem participar do programa Boti Recicla.

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Entre 21 de setembro e 1º de novembro, quem levar seis ou mais embalagens, o dobro da quantidade habitual, ganha R$ 15 de desconto e um brinde em compras acima de R$ 220.

Combo Hidratante Corporal Cuide-se Bem Deleite + Charm

Divulgação
Cuide-se Bem Deleite - Divulgação

  • Preço: de R$ 108,80 por R$ 86,80

A loção corporal tem textura cremosa, rápida absorção e toque aveludado. Com Manteiga de Karité e Glicerol, oferece até 48 horas de hidratação e deixa a pele macia e perfumada com a fragrância de Cuide-se Bem Deleite.

A fórmula é vegana, possui 95% de ingredientes naturais e é livre de parabenos, silicones e petrolatos. O produto também é refilável e tem embalagem produzida com plástico vegetal.

Já o Charm Cuide-se Bem Deleite funciona como chaveiro para chaves, bolsas e mochilas. Com uma argola prática, o acessório pode ser fixado em diferentes lugares e adiciona um toque personalizado à rotina.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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