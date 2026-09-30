Body Splash My Secret: conheça as 4 fragrâncias da nova linha da Dalla

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Quem gosta de fragrâncias leves para reaplicar durante o dia ganha quatro novas opções no portfólio da Dalla; conheça as notas de cada Body Splash.

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Quem gosta de perfume, mas prefere uma fragrância mais leve para o dia a dia, costuma encontrar nos body splashes uma alternativa prática.

Eles podem ser reaplicados ao longo da rotina e permitem variar o aroma de acordo com o momento, sem necessariamente recorrer a uma perfumação mais intensa.

É nessa categoria que a Dalla apresenta a linha Body Splash My Secret, composta por quatro fragrâncias de perfis distintos: Dona Dalla, Solar, Poised Essence e Elegance.

Os produtos têm 90 ml e foram desenvolvidos para aplicação diretamente sobre a pele limpa e seca, com propostas que vão de aromas florais e frutados a uma composição cítrica aromática.

Quais são as fragrâncias do Body Splash My Secret?

As quatro versões pertencem a famílias olfativas diferentes. Por isso, conhecer as notas pode ser mais útil do que escolher apenas pela descrição da embalagem.

1. Dona Dalla

A Dona Dalla combina chá, jasmim e flor de laranjeira na saída. No coração, aparecem uva, neroli e gengibre, enquanto a base reúne musk branco, acordes amadeirados e âmbar. É a opção da coleção com uma composição mais marcada por flores, musk e elementos amadeirados.

2. Solar

A Solar segue uma proposta Frutal Floral. As primeiras notas incluem manga, bergamota, frutas tropicais e maçã. Depois, aparecem pralinê, damasco, ameixa e cedro, com musk, framboesa, baunilha e âmbar no fundo.

A combinação concentra frutas e notas doces, criando um perfil diferente da proposta floral mais sofisticada da Dona Dalla.

3. Poised Essence

Na família Cítrica Aromática, a Poised Essence começa com bergamota italiana, laranja brasileira e olíbano. O coração reúne neroli da Tunísia, gengibre e notas especiadas, enquanto guáiaco, ambergris e fava tonka aparecem na base.

A composição combina elementos cítricos, aromáticos e especiados, com uma proposta mais fresca.

4. Elegance

Já a Elegance pertence à família Floral Frutal. Rosa e bergamota aparecem na saída, seguidas por muguet, jasmim e frésia. No fundo, entram notas doces, sândalo e musk.

É uma composição que combina o lado floral com elementos doces e amadeirados.