10 perfumes femininos florais para apostar na primavera

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A primavera combina com perfumes leves? Nem sempre! Veja uma seleção que vai dos florais frescos aos mais doces, intensos e sofisticados.

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A chegada da primavera costuma colocar as flores em evidência e isso também aparece na perfumaria.

Jasmim, rosa, tuberosa, peônia, néroli e flor de laranjeira estão entre as notas que aparecem em diferentes composições, combinadas a frutas, cítricos, madeiras e acordes doces.

Mas perfume floral não significa necessariamente uma fragrância leve ou delicada. A mesma família pode aparecer em versões frescas, frutadas, cremosas ou mais intensas.

Por isso, a seleção reúne propostas variadas de dez fragrâncias para quem quer experimentar novos aromas durante a estação.

Quais são os perfumes florais para usar na primavera?

1. Blooming Jasmine, da etleé

O Blooming Jasmine, da The Inspired Collection da etleé, combina cassis e bergamota na saída com jasmim e néroli no coração. Baunilha, almíscar e notas amadeiradas aparecem ao fundo. Os preços sugeridos são R$ 179,90 (30 ml) e R$ 89,90 (10 ml).

2. White Flowers, da etleé

Também da etleé, White Flowers traz pera, bergamota e laranja na abertura, seguidas por néroli e jasmim. A base reúne baunilha, âmbar e almíscar. O perfume custa R$ 179,90 (30 ml) ou R$ 89,90 (10 ml), segundo o preço sugerido.

3. Butterfly, da Alexandre.J

O Butterfly, da Art Nouveau Collection da Alexandre.J, tem pera e pimenta rosa na saída, tuberosa no coração e néroli como nota de fundo. O frasco de 100 ml tem preço sugerido de R$ 3.650.

4. Shagaf Al Ward, da Al Wataniah

Com jasmim e rosa de maio, o Shagaf Al Ward ganha profundidade com âmbar e cedro. A fragrância tem preço sugerido de R$ 299.

5. Feeling Free, da Ruby Kisses

O Feeling Free, da Feelings Collection, segue uma proposta floral fresca. Bergamota italiana e laranja aparecem na abertura, enquanto rosa, jasmim e flores brancas formam o coração. Patchouli e baunilha fecham a composição. R$ 62,90 (30 ml).

6. Black Mango, da BORNTOSTANDOUT

O Black Mango é uma fragrância criada pela perfumista Violaine Collas. A composição combina manga e óleo essencial de laranja na saída, seguida por acorde de mango lassi.

Baunilha Bourbon, tolu, sublimolide, oud, couro, sândalo e cypriol completam a pirâmide olfativa. O perfume de 50 ml tem preço sugerido de R$ 2.935.

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7. Woman In Red, da Mercedes-Benz Parfums

O Woman In Red mistura tangerina italiana e pera Williams com pistache, gardênia, jasmim árabe e flor de cerejeira. Patchouli, sândalo, cumaru e benjoim aparecem na base. O preço sugerido é R$ 549,91 (60 ml).

8. Because I'm Free, da Gritti

O Because I'm Free é um extrait floral frutado gourmand. A composição reúne fruta cristalizada, flor de amêndoa e petitgrain na saída; tuberosa, flor de bananeira e jasmim no coração; e caramelo, baunilha e âmbar na base. R$ 2.522 (100 ml).

9. Majestic Style, da Marina de Bourbon

O Majestic Style combina bergamota, cítricos e chá na abertura. O coração reúne groselha preta, frésia e peônia, enquanto patchouli, musgo de carvalho e sândalo aparecem no fundo. Os preços sugeridos são R$ 300 (30 ml) e R$ 565 (100 ml).

10. Sahr Al Kalimat, da Sahari

Fechando a seleção, o Sahr Al Kalimat combina pera, jasmim sambac, tangerina e bergamota na saída. Flor de laranjeira, flor de cerejeira e néroli aparecem no coração, com almíscar branco, benjoim, baunilha e âmbar no fundo. O preço sugerido é R$ 260 (100 ml).

