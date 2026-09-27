fechar
Perfume | Notícia

Labotrat lança linha de banho premium inspirada no Brasil, Oriente Médio e Japão

3 fragrâncias, 28 itens de bodycare e 9 opções para a casa fazem parte da nova linha da Labotrat, que chega com proposta voltada ao autocuidado.

Por Myllena Wu Publicado em 27/09/2026 às 9:11
Imagem dos produtos da linha Feira - fragrâncias inspiradas em mercados do Brasil
Imagem dos produtos da linha Feira - fragrâncias inspiradas em mercados do Brasil - Divulgação/Labotrat

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O banho vem ocupando cada vez mais espaço na rotina de autocuidado, especialmente para quem procura transformar alguns minutos do dia em um momento de pausa.

É nesse cenário que a Labotrat apresenta a Mercatus, nova submarca de banho premium que reúne produtos de cuidados corporais e perfumação para a casa inspirados em diferentes mercados do mundo.

A linha chega ao varejo em outubro de 2026 com três coleções:

  • Feira, inspirada em referências brasileiras;
  • Souk, que busca reproduzir a atmosfera dos mercados do Oriente Médio;
  • e Kyoto, baseada em referências japonesas.

Ao todo, são 28 produtos de bodycare, 9 itens de home fragrance e 1 opção de caixa presente, com preços sugeridos entre R$ 60 e R$ 120.

Leia Também

Quais são as fragrâncias da nova linha Mercatus?

Cada coleção tem uma fragrância própria, que também aparece em produtos para perfumar ambientes.

Divulgação/Labotrat
Imagem da linha de banho premium da Labotrat com fragrâncias inspiradas em mercados do Brasil, Oriente Médio e Japão - Divulgação/Labotrat

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

1. Feira: baunilha, cacau e referências brasileiras

A Golden Pulp combina notas de baunilha e cacau e tem como referências mercados como o Mercado Municipal Paulistano e o Ver-o-Peso, em Belém. Entre os produtos estão shower gel, esfoliantes, mousse corporal, loção, hair & body mist e creme para as mãos.

A coleção também inclui itens específicos, como o Hydrated Glow, hidratante iluminador com óleo de cacau e extrato de açaí, e o Body Oil Serum, com rosa mosqueta e açaí.

2. Souk: âmbar e cardamomo

Na coleção Souk, a fragrância Desert Bloom combina âmbar e cardamomo, em uma proposta inspirada em mercados como o Souk Waqif, em Doha, e o Khan el-Khalili, no Cairo.

O portfólio inclui shower cream, esfoliantes, mousse corporal, loção, hair & body mist e creme para as mãos. Entre os produtos exclusivos estão o Body Butter e o Sugar Scrub, esfoliante de açúcar com óleo de pimenta.

3. Kyoto: matcha e jasmim

Já a coleção Kyoto traz a fragrância Still Morning, com notas de matcha e jasmim. As referências incluem os mercados Nishiki, em Kyoto, e Kuromon Ichiba, em Osaka.

A linha reúne shower cream, esfoliantes, hair & body mist, creme para as mãos e produtos de hidratação corporal. Entre os destaques estão o Body Lotion, com centella e ceramidas, e o Rice Scrub, esfoliante de arroz.

Leia Também

O que mais faz parte da linha Mercatus?

Divulgação/Labotrat
Imagem: Kyoto - linha de banho premium da Labotrat com fragrâncias inspiradas em mercados do Japão - Divulgação/Labotrat

Além dos produtos de cuidados para o corpo, as três coleções contam com vela aromática, difusor e sabonete líquido para as mãos nas respectivas fragrâncias. A proposta é levar os mesmos perfis olfativos também para os ambientes.

A Mercatus estará disponível no e-commerce da Labotrat e em lojas especializadas a partir de outubro. A marca informa que a linha terá preços sugeridos entre R$ 60 e R$ 120.

O lançamento acompanha um mercado de banho que movimentou R$ 14,2 bilhões no Brasil em 2025, segundo dados da Mintel e da Euromonitor International citados pela Labotrat. A projeção apresentada pela marca é de R$ 15,8 bilhões até 2028.

Leia também

O Boticário lança linha inspirada em Toy Story para o Dia das Crianças
TOY STORY

O Boticário lança linha inspirada em Toy Story para o Dia das Crianças
Morango cravejado na beleza: 11 produtos inspirados na tendência
MORANGO DO AMOR CRAVEJADO

Morango cravejado na beleza: 11 produtos inspirados na tendência

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu