Labotrat lança linha de banho premium inspirada no Brasil, Oriente Médio e Japão

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3 fragrâncias, 28 itens de bodycare e 9 opções para a casa fazem parte da nova linha da Labotrat, que chega com proposta voltada ao autocuidado.

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O banho vem ocupando cada vez mais espaço na rotina de autocuidado, especialmente para quem procura transformar alguns minutos do dia em um momento de pausa.

É nesse cenário que a Labotrat apresenta a Mercatus, nova submarca de banho premium que reúne produtos de cuidados corporais e perfumação para a casa inspirados em diferentes mercados do mundo.

A linha chega ao varejo em outubro de 2026 com três coleções:

Feira , inspirada em referências brasileiras;

, inspirada em referências brasileiras; Souk , que busca reproduzir a atmosfera dos mercados do Oriente Médio;

, que busca reproduzir a atmosfera dos mercados do Oriente Médio; e Kyoto , baseada em referências japonesas.

Ao todo, são 28 produtos de bodycare, 9 itens de home fragrance e 1 opção de caixa presente, com preços sugeridos entre R$ 60 e R$ 120.

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Quais são as fragrâncias da nova linha Mercatus?

Cada coleção tem uma fragrância própria, que também aparece em produtos para perfumar ambientes.

Imagem da linha de banho premium da Labotrat com fragrâncias inspiradas em mercados do Brasil, Oriente Médio e Japão - Divulgação/Labotrat

1. Feira: baunilha, cacau e referências brasileiras

A Golden Pulp combina notas de baunilha e cacau e tem como referências mercados como o Mercado Municipal Paulistano e o Ver-o-Peso, em Belém. Entre os produtos estão shower gel, esfoliantes, mousse corporal, loção, hair & body mist e creme para as mãos.

A coleção também inclui itens específicos, como o Hydrated Glow, hidratante iluminador com óleo de cacau e extrato de açaí, e o Body Oil Serum, com rosa mosqueta e açaí.

2. Souk: âmbar e cardamomo

Na coleção Souk, a fragrância Desert Bloom combina âmbar e cardamomo, em uma proposta inspirada em mercados como o Souk Waqif, em Doha, e o Khan el-Khalili, no Cairo.

O portfólio inclui shower cream, esfoliantes, mousse corporal, loção, hair & body mist e creme para as mãos. Entre os produtos exclusivos estão o Body Butter e o Sugar Scrub, esfoliante de açúcar com óleo de pimenta.

3. Kyoto: matcha e jasmim

Já a coleção Kyoto traz a fragrância Still Morning, com notas de matcha e jasmim. As referências incluem os mercados Nishiki, em Kyoto, e Kuromon Ichiba, em Osaka.

A linha reúne shower cream, esfoliantes, hair & body mist, creme para as mãos e produtos de hidratação corporal. Entre os destaques estão o Body Lotion, com centella e ceramidas, e o Rice Scrub, esfoliante de arroz.

O que mais faz parte da linha Mercatus?

Imagem: Kyoto - linha de banho premium da Labotrat com fragrâncias inspiradas em mercados do Japão - Divulgação/Labotrat

Além dos produtos de cuidados para o corpo, as três coleções contam com vela aromática, difusor e sabonete líquido para as mãos nas respectivas fragrâncias. A proposta é levar os mesmos perfis olfativos também para os ambientes.

A Mercatus estará disponível no e-commerce da Labotrat e em lojas especializadas a partir de outubro. A marca informa que a linha terá preços sugeridos entre R$ 60 e R$ 120.

O lançamento acompanha um mercado de banho que movimentou R$ 14,2 bilhões no Brasil em 2025, segundo dados da Mintel e da Euromonitor International citados pela Labotrat. A projeção apresentada pela marca é de R$ 15,8 bilhões até 2028.

