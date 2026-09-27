Labotrat lança linha de banho premium inspirada no Brasil, Oriente Médio e Japão
3 fragrâncias, 28 itens de bodycare e 9 opções para a casa fazem parte da nova linha da Labotrat, que chega com proposta voltada ao autocuidado.
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O banho vem ocupando cada vez mais espaço na rotina de autocuidado, especialmente para quem procura transformar alguns minutos do dia em um momento de pausa.
É nesse cenário que a Labotrat apresenta a Mercatus, nova submarca de banho premium que reúne produtos de cuidados corporais e perfumação para a casa inspirados em diferentes mercados do mundo.
A linha chega ao varejo em outubro de 2026 com três coleções:
- Feira, inspirada em referências brasileiras;
- Souk, que busca reproduzir a atmosfera dos mercados do Oriente Médio;
- e Kyoto, baseada em referências japonesas.
Ao todo, são 28 produtos de bodycare, 9 itens de home fragrance e 1 opção de caixa presente, com preços sugeridos entre R$ 60 e R$ 120.
Quais são as fragrâncias da nova linha Mercatus?
Cada coleção tem uma fragrância própria, que também aparece em produtos para perfumar ambientes.
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1. Feira: baunilha, cacau e referências brasileiras
A Golden Pulp combina notas de baunilha e cacau e tem como referências mercados como o Mercado Municipal Paulistano e o Ver-o-Peso, em Belém. Entre os produtos estão shower gel, esfoliantes, mousse corporal, loção, hair & body mist e creme para as mãos.
A coleção também inclui itens específicos, como o Hydrated Glow, hidratante iluminador com óleo de cacau e extrato de açaí, e o Body Oil Serum, com rosa mosqueta e açaí.
2. Souk: âmbar e cardamomo
Na coleção Souk, a fragrância Desert Bloom combina âmbar e cardamomo, em uma proposta inspirada em mercados como o Souk Waqif, em Doha, e o Khan el-Khalili, no Cairo.
O portfólio inclui shower cream, esfoliantes, mousse corporal, loção, hair & body mist e creme para as mãos. Entre os produtos exclusivos estão o Body Butter e o Sugar Scrub, esfoliante de açúcar com óleo de pimenta.
3. Kyoto: matcha e jasmim
Já a coleção Kyoto traz a fragrância Still Morning, com notas de matcha e jasmim. As referências incluem os mercados Nishiki, em Kyoto, e Kuromon Ichiba, em Osaka.
A linha reúne shower cream, esfoliantes, hair & body mist, creme para as mãos e produtos de hidratação corporal. Entre os destaques estão o Body Lotion, com centella e ceramidas, e o Rice Scrub, esfoliante de arroz.
O que mais faz parte da linha Mercatus?
Além dos produtos de cuidados para o corpo, as três coleções contam com vela aromática, difusor e sabonete líquido para as mãos nas respectivas fragrâncias. A proposta é levar os mesmos perfis olfativos também para os ambientes.
A Mercatus estará disponível no e-commerce da Labotrat e em lojas especializadas a partir de outubro. A marca informa que a linha terá preços sugeridos entre R$ 60 e R$ 120.
O lançamento acompanha um mercado de banho que movimentou R$ 14,2 bilhões no Brasil em 2025, segundo dados da Mintel e da Euromonitor International citados pela Labotrat. A projeção apresentada pela marca é de R$ 15,8 bilhões até 2028.